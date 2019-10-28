Возьми меня грубо: первый тест-драйв новой Toyota RAV4

Экспериментировать с чем-то очень популярным, вожделенным и до боли родным — дело крайне опасное. Возьмите, к примеру, «Сникерс». Классический вариант с жареным арахисом, нугой и карамелью полюбился разным поколениями — от стар до млад. Но в погоне то ли за разножанровой аудиторией, то ли за хайпом создатели шоколадного батончика облили его белой глазурью и нашпиговали воздушным рисом. Что в итоге? Сломав систему, они просто испортили и без того оригинальный вкус.
Похожая ситуация с «Фантой» — каким бы цветом и вкусом она ни была, нам подавай желтую. Да, только классика и только хардкор! Вон, не меняет полвека УАЗ свою «Буханку», а меньше любить ее не стали. Правда, и больше тоже, но не суть. То же самое и с «Нивой», и с «Геликом» (что, в принципе, одно и то же) — зачем изощряться над продуктом, если его и так съедают, не глотая?
Поэтому, надо сказать, ребята из Страны восходящего солнца либо уж очень поверили в себя, либо попросту решили рискнуть — пан или пропал. Что ж, могут себе позволить…
НИКАКОГО МЕЙНСТРИМА
Впрочем, выражение «сегодня на коне, а завтра под конем» — совсем не про «Тойоту». Да, дизайнеры ушли от мейнстрима… Ушли, чтобы навязать миру новые тренды. Причем японцы сознательно забыли спросить у этого мира мнение. Да будет так, — решили они. И знаете что? Действительно будет — нравится вам это или нет. Но без сомнения: вам понравится — хотите вы этого или нет. Настоящее, все чаще опережающее будущее, диктует правила игры: чем незауряднее проект, тем он круче. А ведь, согласитесь, каждый из нас в той или иной степени мечтает стать крутым. Что ж, управляй мечтой! И «Тойота» в этом поможет.
К черту плавные обводы и зализанные формы. Все это в достатке найдется в ближайшем фитнес-клубе. На худой конец — в Инстаграме. Новая Toyota RAV4 — грубая, вычурная, оквадраченная. И оттого не отталкивающая, как может показаться, а наоборот — притягивающая взгляды. Массивный «фасад» органично вписывается в образ рубленных граней, а в качестве бонуса — «скошенные» колесные арки. Да, в правильных руках топор и коса умеют творить чудеса.
Друзья, я серьезно: «Равчик» получился одновременно забавным и грозным (нужное — подчеркнуть), но главное — стильным. И с этим не поспоришь.
РАЗВОРАЧИВАЕМ ОБЕРТКУ
А вот при работе над интерьером японцы решили обойтись без шокирующих изысков. Кожаный салон получился выдержанным и строгим. А еще, что немаловажно, невероятно удобным. Да, спустя годы Toyota все же смогла сдать экзамен по эргономике. Интерфейс органов управления не требует от водителя усилий, чтобы подружиться, а головное устройство с 8-дюймовой сенсорной панелью прекрасно реагирует на команды, в том числе голосовые.
Интернет, беспроводная зарядка для смартфонов, куча вожделенных USB-дырочек и достойный бас… Что ж, неплохо. Добавьте сюда адаптивный круиз-контроль, умеющий соблюдать дистанцию до впереди идущего авто вплоть до полной остановки, а заодно и рекомендующий сбрасывать скорость до максимально допустимой. В довесок приплюсуйте функцию удержания авто в пределах разметки, системы аварийного торможения и определения препятствий на дороге, включая пешеходов и велосипедистов, а также тонну прочей умной электроники, и вот он — самый современный гаджет на колесах.
Да, такую «Тойоту» мы хотим! Тем более, что машина ко всему прочему научилась задорно рулиться и стелить. Причем стелить не только по дороге, но и там, где она заканчивается.
КРАСОТА НЕ ТРЕБУЕТ ЖЕРТВ
Кстати, и инженеры «Тойоты» не прочь получить свой лавровый венок. Ведь не только дизайна ради, но и безопасности для в автомобиле сузились передние стойки и увеличились задние боковые окна. Обзорность — превыше всего! Новая архитектура позволила снизить центр тяжести и массу машины, а вместе с тем повысить ее устойчивость на ходу. Не в последнюю очередь благодаря усиленной жесткости кузова. А еще у RAV4 на 30 мм растянулась колесная база — и равновесие держит лучше, и места в салоне больше.
А как вам понравится увеличенный до 580 литров объем багажного отсека? Да, загрузить сюда можно не только тещину утварь, но и саму тещу. Причем ей будет достаточно комфортно — японские мастера не поскупились на шумоизоляцию и от души поколдовали над подвесками. Нет, конструктивно они остались прежними, а вот настройки и углы амортизаторов изменились. Как следствие: кроссовер стал много мягче. Рытвины и ухабы автомобиль сглаживает лучше, чем «Фотошоп» фигуры отгламуренных красоток в соцсетях. В общем, свой «лайк» Toyota определенно заслужила.
ВАЛИТ И НЕ ВАЛИТСЯ
Посадка водителя отныне ниже, чем раньше. Плотное кресло с памятью позиций больше не имитирует боковую поддержку, а действительно держит — чтобы выпасть из объятий, нужно очень постараться. А еще заметно увеличился диапазон настроек рулевого колеса. Отрегулировать под себя драйверское место труда не составит. Если, конечно, за рулем не Виталий Кличко. Что касается самой «баранки», то она по-прежнему круглая. А если серьезно, то еще и отзывчивая. Машина слушается и повинуется, чего бы не требовал от нее водитель. Реакции — довольно оперативные. И никаких сжимающих мышцы кренов.
Движет всем этим делом новая агрегатная база. Для тех, кто не очень торопится жить, предусмотрен мотор о 149 «жеребцах». Погоняет их вариатор, обученный имитировать переключения передач — виртуальных ступеней тут целых семь. А тем, кто любит бежать впереди себя, положен двигатель с отдачей в 199 сил. Ему аккомпанирует восьмискоростной гидромеханический «автомат». С любым тандемом Toyyota RAV4 уверенно идет на взлет, но во втором случае — действительно взлетает. Уж больно резво выполняет команды всадника АКП, выступая в дуэте с движком куда задорнее, чем Батрутдинов с Харламовым.
ВНЕДОРОЖНИК ИЛИ ПОДОРОЖНИК?
Для условно бездорожных приключений «Равчик» обладает короткими свесами, увеличенным до 200 мм клиренсом и возможностью выбора режима езды — по грязи, песку, камням, гравию и снегу. Главное — не заиграться с настройками, а то ведь можно разложиться на брюхе и задуматься о кредите на покупку Toyota Land Cruiser. Конечно, RAV4 — машина преимущественно городская, хоть и не обделена внедорожным потенциалом. Причем — весьма завидным.
Привод — в зависимости от комплектации — передний, подключаемый полный или полный с адаптивной системой распределения крутящего момента по отдельности на правое и левое задние колеса. Фактически это функция управления вектором тяги, умеющая отключать заднюю ось в случае необходимости. А еще механизм неплохо дополняет собой систему стабилизации. Когда она подтормаживает в заносе идущее по малому радиусу колесо, электроника ускоряет противоположное заднее колесо. Иными словами, помогает завести кроссовер в поворот. Да и свойства цепкости с дорожным покрытием или его отсутствием стали не в пример эффективнее.
Благодаря мгновенному отключению переднего или заднего привода автомобиль не буксует вхолостую, почем зря растрачивая энергию, а заодно и горючку. В общем, водитель сэкономит не только деньги, но и собственные нервы.
РАСТЕМ НЕ ПО-ДЕТСКИ
Да, что не говори, кроссовер Toyota RAV4 в новом, пятом по счету поколении, сильно вырос. Причем, как мы вместе с вами убедились, во всем. В том числе, и цене. Шутка ли, но в самом щедром исполнении с кучей плюшек и крендельков, включая систему кругового обзора да подогревы всего и вся, автомобиль попросит за себя 2 700 000 рублей. Быть может, про экономию мы все же погорячились?
Впрочем, комплектаций — четыре. Поэтому можно легко упасть на миллион и не очень-то огорчиться. Тем более, что и в базовом варианте машина укомплектована весьма недурно. Тут вам и зимний пакет, и светодиоды в оптике, и три первых ТО бесплатно, и целый год безвозмездной помощи на дорогах.