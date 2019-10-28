Возьми меня грубо: первый тест-драйв новой Toyota RAV4

Экспериментировать с чем-то очень популярным, вожделенным и до боли родным — дело крайне опасное. Возьмите, к примеру, «Сникерс». Классический вариант с жареным арахисом, нугой и карамелью полюбился разным поколениями — от стар до млад. Но в погоне то ли за разножанровой аудиторией, то ли за хайпом создатели шоколадного батончика облили его белой глазурью и нашпиговали воздушным рисом. Что в итоге? Сломав систему, они просто испортили и без того оригинальный вкус.

Похожая ситуация с «Фантой» — каким бы цветом и вкусом она ни была, нам подавай желтую. Да, только классика и только хардкор! Вон, не меняет полвека УАЗ свою «Буханку», а меньше любить ее не стали. Правда, и больше тоже, но не суть. То же самое и с «Нивой», и с «Геликом» (что, в принципе, одно и то же) — зачем изощряться над продуктом, если его и так съедают, не глотая?

Поэтому, надо сказать, ребята из Страны восходящего солнца либо уж очень поверили в себя, либо попросту решили рискнуть — пан или пропал. Что ж, могут себе позволить…