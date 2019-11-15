Bentley привез в Россию уникальные спорткары

Отличительной особенностью этих спорткаров является наличие в их конструкции настоящего артефакта. В центре панели приборов поворотного дисплея каждого экземпляра Continental GT Number 9 Edition установлена деревянная вставка из сиденья легендарного спортивного автомобиля Blower №9, который принимал участие в гонке «24 часа Ле-Мана» 1930 года.

Эта деталь была заменена во время реставрации спорткара мастерами ателье Mulliner.

Внешне лимитрованная серия авто отличается эмблемами «No.9» на кузове, а также стилизованной «девяткой» на решетке радиатора. Салон Continental GT Number 9 Edition украшают тесненые логотипы «В», аналогичные тем, что были дверях модели Blower 1930 года выпуска

Напомним, что Bentley Continenta GT заряжен новым 6-литровым двигателем W12 с двумя турбонагнетателями мощностью 635 л. с. До 100 км в час автомобиль разгоняется за 3,7 секунды.