Почему гаишники боятся «бить» тату, носить пирсинг, бороду и темные очки

Согласитесь, большинство водителей будут шокированы при виде полицейского с обликом откровенного фрика. Причем, одних это оскорбит и возмутит до глубины души, вторых — напугает, а у третьих вызовет уважение. В любом случае, вряд ли такле явление кого-то оставит равнодушным.

К сожалению или к счастью, но подобного неформала в форме полицейского можно увидеть только в фантастическом кино, либо в страшном сне. В реальности такого не может быть по одной простой причине: в ст.18 «Внешний вид и форма одежды» Приказа МВД №1138 «Об утверждении кодекса профессиональной этики сотрудников органов внутренних дел» черным по белому написано, что служащий мужчина должен быть всегда аккуратно подстрижен и тщательно выбрит. Но и это еще не все.

В Приказе также скзано, что сотруднику не рекомендуется отращивать бороду, длинные бакенбарды, выбривать голову, носить ювелирные украшения, за исключением обручального кольца.