Почему гаишники боятся «бить» тату, носить пирсинг, бороду и темные очки

Согласитесь, большинство водителей будут шокированы при виде полицейского с обликом откровенного фрика. Причем, одних это оскорбит и возмутит до глубины души, вторых — напугает, а у третьих вызовет уважение. В любом случае, вряд ли такле явление кого-то оставит равнодушным.
К сожалению или к счастью, но подобного неформала в форме полицейского можно увидеть только в фантастическом кино, либо в страшном сне. В реальности такого не может быть по одной простой причине: в ст.18 «Внешний вид и форма одежды» Приказа МВД №1138 «Об утверждении кодекса профессиональной этики сотрудников органов внутренних дел» черным по белому написано, что служащий мужчина должен быть всегда аккуратно подстрижен и тщательно выбрит. Но и это еще не все.
В Приказе также скзано, что сотруднику не рекомендуется отращивать бороду, длинные бакенбарды, выбривать голову, носить ювелирные украшения, за исключением обручального кольца.
А также стражам порядка не следует делать татуировки, носить пирсинг, смешивать предметы форменной и гражданской одежды, держать руки в карманах, ходить в нечищеной и стоптанной обуви, а также в форменной одежде, утратившей надлежащий вид.
Однако все, что не запрещено — разрешено. Иначе говоря, запретить вставить в ноздрю серьгу придорожному полицейскому никто запретить не может. Другое дело, что несмотря на рекомендательные интонации текста статьи, руководители отделов полиции на местах, как правило, зорко следят за внешним видом подчиненных, не допуская никаких излишеств. Хорошо это или плохо, но МВД по-прежнему незыблемо хранит в этом отношении довольно суровые традиции. И служивого, решившегося пойти против системы экстравагантным внешним видом, быстро схарчат.
А что касается солнцезащитных очков, то о запрете их носить стражам порядка при исполнении служебных обязанностей нигде ничего не сказано. Мало того, несколько лет назад в Северо-Кавказском федеральном округе местными подразделениями МВД было закуплено для своих сотрудников около 10 000 затемненных очков с поляризованными трехслойными черными стеклами, титановыми оправами и чехлами с логотипом ведомства. В южных краях для патрулирования в солнечную погоду этот аксессуар для полицейских незаменим. Да и во многих странах солнцезащитные очки остаются стандартным атрибутом полицейской формы.