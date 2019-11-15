Названы сроки выхода первого русского премиального внедорожника Aurus Komendant

После прохождение сертификации, производство внедорожника Aurus Komendant может быть налажено не только в России, но и в Арабских Эмиратах. Автомобиль, названный в честь Комендантской башни Московского Кремля, ждет своих покупателей.

Как сообщил ТАСС министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров, процесс сертификации премиальной модели должен завершиться к концу 2020-го или началу 2021 года.

Если, конечно, проект по-прежнему сочтут актуальным. Ведь бренд Aurus — продукт больше имиджевый, нежели массовый. К тому же, до сих пор не инициирована сборка уже вроде бы вполне товарного «первопроходца» — седана Senat.

Между тем, по словам Мантурова, заказы на лимузины продолжают расти. В следующем году планируется реализовать свыше 50 автомобилей.

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15 ноября 2019
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