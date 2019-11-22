В России срочно отзывают кроссоверы Audi Q5

Отзыву подлежит партия кроссоверов в количестве 9469 экземпляров, реализованных с 2017 года по настоящее время. В указанных машинах необходимо закрепить выступ накладки задней колесной арки двумя модифицированными фиксаторами, иначе есть риск отсоединения накладки. Все работы проведут за счет производителя.

Владельцам неисправных Audi Q5 необходимо предоставить автомобили в ближайший дилерский центр для проведения ремонта. Об этом их проинформируют уполномоченные представители концерна Volkswagen в России.

В то же время собственники Audi Q5 могут самостоятельно узнать, подпадает ли их кроссовер под отзыв на официальном ресурсе Росстанадрата easy.gost.ru.