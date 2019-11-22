Где по правилам и здравому смыслу в авто должны лежать огнетушитель и аптечка

Судя по множеству видеороликов, выложенных в социальных сетях, излюбленным способом сотрудников ДПС выманить водителя из салона автомобиля остается требование показать аптечку, огнетушитель или знак аварийной остановки. Как правило, полицейский уверен, что автовладелец хранит эти средства безопасности именно в багажнике, поэтому и настаивает, чтобы тот вышел и достал их. По какой причине стражи порядка не имеют на это право, портал «АвтоВзгляд» уже подробно писал.

Несмотря на эту расхожую уверенность инспекторов, в ПДД ничего не сказано, где конкретно в машине надлежит хранить аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки. Зато, согласно «Техрегламенту Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств», огнетушитель должен размещаться в машине в легкодоступном месте (пункт 11.4). Правда, что конкретно под этим подразумевается — салон или багажник — в документе не уточняется.

Кроме того, Техрегламент предписывает, чтобы огнетушители и аптечки были надежно закреплены в приспособлениях для их крепления, если они предусмотрены конструкцией транспортного средства (пункт 11.5).