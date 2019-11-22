Где по правилам и здравому смыслу в авто должны лежать огнетушитель и аптечка

Судя по множеству видеороликов, выложенных в социальных сетях, излюбленным способом сотрудников ДПС выманить водителя из салона автомобиля остается требование показать аптечку, огнетушитель или знак аварийной остановки. Как правило, полицейский уверен, что автовладелец хранит эти средства безопасности именно в багажнике, поэтому и настаивает, чтобы тот вышел и достал их. По какой причине стражи порядка не имеют на это право, портал «АвтоВзгляд» уже подробно писал.
Несмотря на эту расхожую уверенность инспекторов, в ПДД ничего не сказано, где конкретно в машине надлежит хранить аптечку, огнетушитель и знак аварийной остановки. Зато, согласно «Техрегламенту Таможенного союза о безопасности колесных транспортных средств», огнетушитель должен размещаться в машине в легкодоступном месте (пункт 11.4). Правда, что конкретно под этим подразумевается — салон или багажник — в документе не уточняется.
Кроме того, Техрегламент предписывает, чтобы огнетушители и аптечки были надежно закреплены в приспособлениях для их крепления, если они предусмотрены конструкцией транспортного средства (пункт 11.5).
Конечно, если вы не соблюдаете эти нормы, вас никто не оштрафует. Однако пренебрегать креплениями просто опасно. Например, если огнетушитель во время движения авто будет постоянно кататься по багажнику, есть шанс, что рано или поздно он разгермтизируется и рванет.
Но, увы, далеко не все автомобили могут порадовать собственника специально оборудованными штатными местами для этих средств безопасности. Если таковые имеются, то, как правило, в багажном отделении, что не всегда удобно. Например, у многих моделей на внутренней панели крышки иди двери грузового отсека можно видеть крепления для знака аварийной остановки.
А что касается огнетушителя, то в машине идеальное место для его хранения с точки зрения безопасности — салон. При воспламенении автомобиля, когда на счету каждая секунда, противопожарное средство должно быть под рукой. По этой причине многие водители прячут огнетушитель под одно из передних кресел, если, конечно, он туда влезает.
Ведь багажник в поездках иногда забит до отказа различной поклажей, и в экстренном случае приходится тратить драгоценное время, чтобы откопать необходимое средство безопасности. Так что если аптечка, огнетушитель и знак аварийной остановки лежат в грузовом отсеке, необходимо всегда следить за тем, чтобы они были в легком доступе.