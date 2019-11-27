Такая только у меня: АВТОВАЗ будет собирать машины по индивидуальным заказам

Фото: АвтоВзгляд
«Такая только у меня и Майкла Джексона», — выражение, вскоре применимое и к изделиям отечественного АВТОВАЗа. Вы удивитесь, но тольяттинцы решили создать подразделение, которое будет выпускать машины в эксклюзивных вариантах исполнения.

Фактически автогигант позволит потребителям самостоятельно составлять требуемую комплектацию той или иной модели. По информации «Лада.Онлайн», подобный сервис заработает уже в будущем году. Если верить распространенным сведениям, то вазовцы даже успели набрать для этого штат новых сотрудников.

Клиент сможет сконфигурировать свой автомобиль, добавив в него любые необходимые опции. Полученный запрос будет обработан специалистами, и предприятие приступит к сборке требуемого экземпляра.

Никаких других подробностей пока, увы, не сообщается. Сами представители Волжского автозавода официально появление подобной услуги не комментируют.

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27 ноября 2019
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