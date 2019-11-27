Такая только у меня: АВТОВАЗ будет собирать машины по индивидуальным заказам

Фактически автогигант позволит потребителям самостоятельно составлять требуемую комплектацию той или иной модели. По информации «Лада.Онлайн», подобный сервис заработает уже в будущем году. Если верить распространенным сведениям, то вазовцы даже успели набрать для этого штат новых сотрудников.

Клиент сможет сконфигурировать свой автомобиль, добавив в него любые необходимые опции. Полученный запрос будет обработан специалистами, и предприятие приступит к сборке требуемого экземпляра.

Никаких других подробностей пока, увы, не сообщается. Сами представители Волжского автозавода официально появление подобной услуги не комментируют.