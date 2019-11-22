Премиальный провал: первый кроссовер Aston Martin DBX оказался хуже китайских авто

Вы не поверите, но роскошный кроссовер Aston Martin DBX с ценником в 14 200 000 рублей имеет целую россыпь недочетов. По крайней мере тот экземпляр, что показали на нынешнем автосалон в Гуанчжоу — точно

Такое ощущение, что на этой машине Джеймс Бонд проехал тысяч триста км, а то и больше. Даже новый Land Rover Defender после нещадных испытаний выглядит крепче.