Премиальный провал: первый кроссовер Aston Martin DBX оказался хуже китайских авто

Вы не поверите, но роскошный кроссовер Aston Martin DBX с ценником в 14 200 000 рублей имеет целую россыпь недочетов. По крайней мере тот экземпляр, что показали на нынешнем автосалон в Гуанчжоу — точно
Такое ощущение, что на этой машине Джеймс Бонд проехал тысяч триста км, а то и больше. Даже новый Land Rover Defender после нещадных испытаний выглядит крепче.
Иначе, как можно объяснить в машине легендарного бренда с многолетней историей, обилием дорогостоящих кожи, дерева и прочих изысков наличие зазоров? Причем и в салоне, и снаружи! Торчащие уплотнители, дыры на стыках дверей и хлипкие ручки этих самых дверей. Для премиального бренда, простите, но непростительно.
А как вам понравится подгонка кузовных панелей? Да между ними мышь пробежит! Мы серьезно: зазоры толщиной с палец — это провал. Сегодня даже китайский автопром ушел от таких огрехов сборки даже выставочных образцов.
А двери, которые не закрываются с первого раза — нормально? Да они в LADA запираются одним движением пальца. Звук же захлопывающейся двери британского премиума еще интереснее: не звук, а грохот! Разозлив «астона» 550-сильным V8 от AMG, с такими дверцами можно попросту вывалиться из салона. И это, заметим, не ирония и не сарказм. Смотрите сами — наш видео сюжет в помощь.