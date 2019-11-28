Haval расширяет дилерскую сеть в России

Фото Haval
Китайская Haval продолжает удивлять ростом продаж в России. Так, в минувшем октябре бренд реализовал у нас 1514 кроссоверов и внедорожников, тогда как в октябре 208-го — только 358. То есть в процентном соотношении продажи выросли на 323%. Всего же в этом году марка передала покупателям около 9000 машин, опередив всех остальных автостроителей из КНР, представленных на отечественном рынке.

Не мудрено поэтому, что китайцы самым активным образом взялись за расширение своей дилерской сети. В частности, стало известно, что к сегодняшнему дню она, пополнившись шестью новыми центрами, предлагающими комплексные услуги по продаже автомобилей и сервисному обслуживанию, насчитывает 76 официальных представителей. Новые центры заработали в Курске, Пензе, Орле, Барнауле, Череповце и Казани.

Стоит сказать, что хотя лидером продаж марки по прежнему остается Haval H6, все активнее растет спрос на новейшие интеллектуальные кроссоверы F7 и F7x. Это, в том числе, объясняется тем, что модели собираются на открытом нынешним летом заводе Haval в Тульской области. Производственный комплекс включает цех штамповки, сварки, окраски и сборки, а также цех производства компонентов.

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28 ноября 2019
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