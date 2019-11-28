Haval расширяет дилерскую сеть в России

Не мудрено поэтому, что китайцы самым активным образом взялись за расширение своей дилерской сети. В частности, стало известно, что к сегодняшнему дню она, пополнившись шестью новыми центрами, предлагающими комплексные услуги по продаже автомобилей и сервисному обслуживанию, насчитывает 76 официальных представителей. Новые центры заработали в Курске, Пензе, Орле, Барнауле, Череповце и Казани.

Стоит сказать, что хотя лидером продаж марки по прежнему остается Haval H6, все активнее растет спрос на новейшие интеллектуальные кроссоверы F7 и F7x. Это, в том числе, объясняется тем, что модели собираются на открытом нынешним летом заводе Haval в Тульской области. Производственный комплекс включает цех штамповки, сварки, окраски и сборки, а также цех производства компонентов.