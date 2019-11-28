Как не попасть на большие деньги, угодив в ДТП на каршеринговой машине

Выбирая каршеринговую компанию, потенциальный пользователь должен ориентироваться не только на стоимость краткосрочной аренды, зоны завершения аренды, численности автопарка, но и точно знать, сколько сдерет с него оператор в случае ДТП, случившегося даже не по его вине. Ведь подписывая договор, мало кто из водителей обращает внимание на прописанные в нем суммы возмещения ущерба, причиненного машине по самым разным причинам. Но обо все по порядку.
Во всех каршеринговых компаниях цены на аренду автомобиля варьируются в зависимости от времени суток, трафика и района. Например, самый доступный тариф действует с раннего утра, а наиболее высокий — как правило, в вечерние часы.
Что касается общего количества используемых машин, то две компании не предоставили сведения о численности автопарка, считая это конфиденциальной информацией. Хотя, на наш взгляд, это один из важнейших параметров при выборе оператора, поскольку от него напрямую зависит ближайшая доступность автомобиля.
Напомним, что воспользоваться каршерингом имеют право граждане, достигшие 21 года, имеющие водительское удостоверение с категорией «В» со стажем управления авто не менее двух лет. Все указанные компании берут на себя расходы на горючее, а также на муниципальную платную парковку, за исключением частных территорий за шлагбаумом.
Яндекс.Драйв
Одной из самых популярных компаний на рынке каршеринга остается «Яндекс.Драйв». Среди конкурентов у нее самый многочисленный автопарк, насчитывающий 18 500 автомобилей. Ровно столько машин доступно для клиентов сразу в трех городах — Москве, Санкт-Петербурге и Казани. Предоставить информацию о количестве транспорта в отдельных регионах пресс-служба «Яндекс.Драйв» отказалась.
В любом случае у этого оператора самый широкий выбор моделей на любой вкус и кошелек — от широкого ассортимента бюджетных седанов, хетчбэков и кроссоверов до дорогостоящих представителей премиум-класса. Среди последних даже встречаются 252-сильные Porsche Macan и 450-сильные Porsche 911 Carrera 4S. А кроме того, сервис предлагает в краткосрочную аренду коммерческую технику — фургоны Citroёn Jumpy и Ford Transit.
Вместе с тем, эта компания отличается высокими тарифами. Несмотря на указанные на официальном сайте цены за аренду машины эконом-класса от 5 до 15 рублей за минуту, в среднем минимальная стоимость дороже. А желающим покататься на Porsche придется платить 60 рублей ежеминутно.
Что касается выплат за ущерб, то в случаях с бюджетным транспортом максимальная сумма для водителя «Яндекс.Драйв», виновного в аварии, составляет обычные в таких случаях 30 000 рублей. Но если речь идет о моделях Porsche, то это уже 75 000 «деревянных».
Еще одним преимуществом этого оператора считается обширная зона покрытия каршеринговых услуг с возможностью завершения аренды — кроме Москвы и Подмосковья, это еще и часть Калужской области.
BelkaCar
На сегодняшний день автопарк BelkaCar составляет 4 250 автомобилей. Для клиентов доступны KIA Rio, KIA Rio X-Line, Volkswagen Polo, Mercedes-Benz GLA 200 и Mercedes-Benz CLA Urban. Стоимость минуты аренды бюджетных моделей стартует от 5 рублей за минуту, а премиальных — от 9.
Клиент BelkaCar, виновный в аварии, где ущерб составляет до 100 000 «деревянных», оплачивает не более 30 000. А если свыше 100 000, то придется выложить 30 000 плюс 15% от общей суммы ущерба. Речь идет о ДТП с участием KIA и Volkswagen. Для виновного в аварии водителя Mercedes-Benz выплата при повреждениях на сумму до 150 000 рублей составит 50 000. А при ущербе более 150 000, с клиента возьмут те же 50 000 и 15% от общей суммы.
Аренду авто компании BelkaCar можно завершать в пределах МКАД, а также некоторых пригородах ближайшего Подмосковья: Бутово, Митино, Новокосино, Коммунарка, Солнцево, Ново-Переделкино, Куркино, Путилково, Реутов, Химки, Котельники.
YouDrive
Если фишка «Яндекс.Драйв» заключается в возможности взять в краткосрочную аренду Porsche, то YouDrive отличается на фоне конкурентов тем, что предлагает электрокар BMW i3. В целом автопарк этого оператора насчитывает 2500 автомобилей, и кроме «зеленого баварца» включает такие модели, как Smart ForFour, Nissan X-Trail, Mercedes-Benz A-класса, MINI Cooper, BMW 2-series и BMW X2. Самый доступный вариант — малолитражки Smart ForFour, которые обойдутся от 8 рублей в минуту. Дороже остальных стоит арендовать электрический 170-сильный BMW i3 и 192-сильный BMW X2 — 14 «деревянных».
Сервис YouDrive привлекает самыми доступными выплатами за ущерб, нанесенный автомобилю в ДТП по вине арендатора, — 15 000 рублей. Ровно столько клиент заплатит, даже если фактическая сумма компенсаций за повреждения превышает эти деньги, что можно считать явным преимуществом YouDrive на фоне конкурентов. Что касается зоны завершения аренды, то она распространяется на Москву и ряд ближайших пригородов.
Делимобиль
Автопарк компании «Делимобиль» предлагает широчайший выбор автомобилей самых разных размеров, типов кузова и марок — от доступных бюджетных моделей до дорогостоящих представителей премиум-класса. В разнообразии машин это оператор уступает только «Яндекс.Драйву». Однако в отличие от вышеуказанных организаций, официальные представители «Делимобиля» отказались раскрыть порталу «АвтоВзгляд» информацию о численности автопарка.
Самые доступные тарифы позволяют арендовать KIA Rio за 5–9 рублей в минуту. А премиальный кроссовер Mercedes-Benz GLC обойдется в 12—14 «деревянных».
Клиент «Делимобиля», виновный в аварии, оплачивает не более 30 000 ₽, если повреждены машины эконом-класса, и 50 000, если речь идет о более дорогих моделях. Зона завершения аренды распространяется на Москву и Подмосковье, а также Тулу и Тульскую область.
МатрешCar
Компания «МатрешCar» располагает преимущественно моделями премиум-класса. Речь идет о Land Rover Discovery Sport, KIA Stinger, Jaguar XE, Mercedes-Benz C-class, BMW 3-series, MINI CountryMan, Mazda3 и Smart ForFour. Численность автопарка представители оператора МатрешCar также скрывают.
Самый доступный вариант — Smart ForFour за 6,3−9 рублей в минуту в зависимости от времени суток, а самый дорогой — Land Rover Discovery Sport за 14—20 рублей в минуту.
В случае вины клиента в ДТП, где ущерб машины превышает 30 000 рублей, он обязан заплатить 30 000 плюс 20% от всей суммы.
Зона завершения аренды автомобилей «МатрешCar» ограничена МКАД, хотя в тестовом режиме она распространяется на некоторые пригороды.