Как не попасть на большие деньги, угодив в ДТП на каршеринговой машине

Выбирая каршеринговую компанию, потенциальный пользователь должен ориентироваться не только на стоимость краткосрочной аренды, зоны завершения аренды, численности автопарка, но и точно знать, сколько сдерет с него оператор в случае ДТП, случившегося даже не по его вине. Ведь подписывая договор, мало кто из водителей обращает внимание на прописанные в нем суммы возмещения ущерба, причиненного машине по самым разным причинам. Но обо все по порядку.

Во всех каршеринговых компаниях цены на аренду автомобиля варьируются в зависимости от времени суток, трафика и района. Например, самый доступный тариф действует с раннего утра, а наиболее высокий — как правило, в вечерние часы.

Что касается общего количества используемых машин, то две компании не предоставили сведения о численности автопарка, считая это конфиденциальной информацией. Хотя, на наш взгляд, это один из важнейших параметров при выборе оператора, поскольку от него напрямую зависит ближайшая доступность автомобиля.

Напомним, что воспользоваться каршерингом имеют право граждане, достигшие 21 года, имеющие водительское удостоверение с категорией «В» со стажем управления авто не менее двух лет. Все указанные компании берут на себя расходы на горючее, а также на муниципальную платную парковку, за исключением частных территорий за шлагбаумом.