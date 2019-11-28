Новый Renault Sandero станет богаче и дороже

Неофициальный рендер L'Argus
Премьера третьего поколения Dacia Sandero (в России машину продают под брендом Renault) пройдет на мотор-шоу в Париже в 2020 году. Ожидается, что новинка перейдет на новую «тележку», получит силовые агрегаты от Renault Clio и станет богаче по уровню оснащения.

Французы решили отказаться от проверенной годами платформы B0 и перейти на упрощенную версию «тележки» CMF-B. На ней собирают Nissan Juke и Renault Clio пятого поколения, который до России не доехал.

Ожидается, что базовыми силовыми агрегатами «француза» станут литровые бензиновые двигатели мощностью 75 и 100 л. с. Дизельный мотор объемом 1,5 л, который «припасен» для Европы, будет развивать 85 л. с, а наиболее технически продвинутая версия получит гибридную силовую установку E-Tech, состоящую из 1,6-литрового бензинового мотора и электродвигателя. Суммарная мощность силовой установки — 140 л. с.

Что касается перспектив модели в России, то они туманны. Со сменой поколений и появлением у хетчбека, наряду с новой технической «начинкой», продвинутой мультимедиа и более дорогих материалов отделки интерьера, машина неизбежно подорожает. Вряд ли это поймет целевая аудитория Sandero у нас в стране. Поэтому предположим, что для России компания подготовит иную модель, которая может базироваться на шасси Renault Arkana.

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28 ноября 2019
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