УАЗ переводит свои внедорожники на «автоматы»

То, что «автоматизация» на УАЗе не ограничится «Патриотом», было ясно еще на первом тесте ульяновского внедорожника с «автоматом». Не скрывал этого и сам завод. И вот, «Автостат» ссылаясь на Sollers сообщил, что УАЗ «Пикап» тоже получит доработанный мотор и шестиступенчатую автоматическую трансмиссию.

Машина может появиться в апреле, а пока предприятие должно провести серию ресурсных и сертификационных испытаний. Более детальную информацию заводчане обещали обнародовать ближе к весне.

Напомним, что мотор ZMZ Pro, который ставят на «автоматический» УАЗ «Патриот», получил двухрядную цепь ГРМ, усиленную головку блока цилиндров, а так же новые поршни и клапаны. А 6-ступенчатый «автомат» производят на заводе Punch Powerglide в Страсбурге, что на Северо-Востоке Франции.