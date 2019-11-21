Внедорожники УАЗ подружили с телематикой

Про систему «УАЗ Connect» портал «АвтоВзгляд» уже писал. Впервые мы познакомились с ней на презентации УАЗ «Патриот» с «автоматом». Правда, тогда удалось лишь посмотреть, как она выглядит, потому что софт был на этапе тестирования. Судя по всему, разработчики довели его до ума и первым крупным покупателем «законнекченных» машин стали российские железные дороги.

По условиям контракта, УАЗ передаст РЖД 617 внедорожников «Патриот», пикапов и развозных грузовичков «Профи», оснащенных «телематикой». Этот софт интегрирован со CAN-шиной автомобилей и системой «ЭРА ГЛОНАСС». Он позволяет в режиме онлайн получать информацию о техническом состоянии машин, их местонахождении, а так же удаленно отслеживать параметры работы основных узлов и агрегатов.

В течение ближайших месяцев появится возможность проводить удаленную диагностику автомобилей и анализировать стиль вождения водителей. Предполагается, что «УАЗ Connect» сократит издержки эксплуатации машин и простои техники.