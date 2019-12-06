Вологдский «бездорожник» получил японский «дизель»

До настоящего момента у вездехода был лишь один мотор. Бензиновый восьмиклапанный двигатель ВАЗ-2123 мощностью 81 л. с., работал в паре с пятиступенчатой механической трансмиссией. Нынче разработчики предлагают и агрегат на тяжелом топливе.

Это японский наддувный «дизель» Kubota V-1505-T, объемом 1,5 л и мощностью 44 л. с. (120 Н. м.). Он работает вместе с той же «вазовской» пятиступенчатой коробкой передач.

Выбор агрегата понятен. Тяговитый, экономичный «дизель» на бездорожье предпочтительнее, да и сам мотор известный. Его ставят на многие вездеходы, такие как «Шерп» и «Шатун Neo».

Портал «АвтоВзгляд» про 6-колесный «Лесник-МД Север» уже рассказывал. Эта машина предназначена для перевозки ремонтных бригад и грузов по слабонесущим грунтам и заболоченной местности. Так же вездеход может плавать. «МД-Север» обладает большей вместительностью, нежели младшие двухосные модели. В этом и есть его основное преимущество.

Базовая цена вездехода с дизельным силовым агрегатом начинается от 3 470 000 рублей. Для сравнения: бензиновая версия стоит от 2 980 000 рублей.