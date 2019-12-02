Почему шипованные шины все-таки лучше нешипованных

Материал, размещенный на портале «АвтоВзгляд», о недостатках шипованных покрышек получил сильный резонанс. Шипы, мол, больше вредят, чем помогают. Так ли это на самом деле? Давайте разберемся.
Лучшая проходимость
Это одно из основных достоинств шипованных покрышек. По рыхлому или спрессованному снегу «шиповка» идет лучше «липучки». Дело тут не в наличии самих шипов, а в рисунке протектора. У «шиповок» он в подавляющем большинстве моделей направленный, а у «липучек» ассиметричный. В направленном рисунке множество глубоких канавок (и они заметно глубже, чем у фрикционных шин), через которые снежно-водяная каша отводится из пятна контакта словно насосом. Таким образом, автомобиль на «шипах» увереннее ведет себя на заснеженной дороге.
Долговечность
Не стоит забывать, что у шины работает не только протектор, но и резиновая смесь. Компаунд нешипованных покрышек делают мягче для того, чтобы они лучше цеплялись за снег и лед. Шипов-то у них нет. А чем мягче резина, тем быстрее она изнашивается. Поэтому при одинаковой эксплуатации, «шиповки» проживут дольше.
Как корова на льду?
Бытует мнение, что на асфальте шипы, не дают протектору плотно прилегать к поверхности. Тем самым автомобиль становится менее стабилен. Это не совсем так. Дело в том, что технологии не стоят на месте. У многих компаний появляются решения, которые позволяют и шипы сохранить и сделать поведение машины более стабильным, особенно, на торможении. Скажем, у Nokian это шип, который «посажен» на так называемой «подушке». На асфальте эта «подушка» как бы пружинит и шип чуть вдавливает в шину. Таким образом, нагрузка на него снижается, а протектор твердо прилегает к поверхности. Ну а на льду, твердость которого ниже, чем у асфальта, шип работает так как положено — «впивается» в лед.
Из других решений отметим «резину» Dunlop SP Winter ICE 03. У шипов этих шин скошенный твердосплавный сердечник. Он тоже снижает нагрузку на шип на асфальте, потому «выдрать» такие шипы труднее.
«Шиповка» без шипов опасна
По моему глубокому убеждению, это полный бред. Шина, из которой вылетели все шипы абсолютно безопасна. У нее станет хуже торможение на льду, а вот на сухом асфальте сцепление вырастет. Не будем забывать, что протектор и резиновая смесь продолжают работать, а значит, такая покрышка будет, как прежде, стабильна на заснеженной дороге. А на мокром асфальте она станет работать просто великолепно. Рисунок протектора с глубокими канавками и большое количество ламелей обеспечат отличное сцепление с покрытием.
Для города
«Шиповки» уберегут водителя и от сюрпризов, которые подкидывает погода. Скажем, после дождя подморозило, и на дороге образовалась тонкая ледяная корка. Ее почти невидно. Вот тут и спасут шипы, в то время как на «липучке» можно улететь в кювет даже на 40 км/ч.
Не будем забывать и о том, что зимой состояние дорог в разных городах разительно отличается. Возьмем, к примеру, Омск. Особенность тамошних дорог в так называемых «ледяных шишках». Они образуются, если коммунальщики не торопились с уборкой снега, а машины раскатали его до льда. Если наскочить на такую «шишку», автомобиль может бросить в сторону. Шипованные шины дадут возможность водителю удержать автомобиль, а на «липучке» это будет сделать непросто.