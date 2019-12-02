Почему шипованные шины все-таки лучше нешипованных

Материал, размещенный на портале «АвтоВзгляд», о недостатках шипованных покрышек получил сильный резонанс. Шипы, мол, больше вредят, чем помогают. Так ли это на самом деле? Давайте разберемся.

Лучшая проходимость

Это одно из основных достоинств шипованных покрышек. По рыхлому или спрессованному снегу «шиповка» идет лучше «липучки». Дело тут не в наличии самих шипов, а в рисунке протектора. У «шиповок» он в подавляющем большинстве моделей направленный, а у «липучек» ассиметричный. В направленном рисунке множество глубоких канавок (и они заметно глубже, чем у фрикционных шин), через которые снежно-водяная каша отводится из пятна контакта словно насосом. Таким образом, автомобиль на «шипах» увереннее ведет себя на заснеженной дороге.

Долговечность

Не стоит забывать, что у шины работает не только протектор, но и резиновая смесь. Компаунд нешипованных покрышек делают мягче для того, чтобы они лучше цеплялись за снег и лед. Шипов-то у них нет. А чем мягче резина, тем быстрее она изнашивается. Поэтому при одинаковой эксплуатации, «шиповки» проживут дольше.