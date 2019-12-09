Выпуск Chevrolet Niva прекратят в ближайшее время

MK
АВТОВАЗ подписал соглашение с американской компанией General Motors о выкупе ее доли акций в СП «GM-Avtovaz». Таким образом, наименование модели Niva вернется в полное распоряжение тольяттинского автопроизводителя.

Модель Chevrolet Niva вскоре будет выпускаться под брендом LADA, сообщила пресс-службы АО «АВТОВАЗ». Волжский автогигант подписал с американской GM соглашение о выкупе 50% акций тольяттинского СП GM-Avtovaz, принадлежавших американскому концерну.

– В рамках соглашения завод, принадлежавший СП, в течение определенного периода времени продолжит выпуск и продажу автомобилей Niva под маркой Chevrolet, а в дальнейшем автомобиль получит бейдж LADA, — говорится в распространенном релизе.

Напомним, что до последнего времени в СП «GM-Avtovaz» по 50% акций принадлежали General Motors и АВТОВАЗу.

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9 декабря 2019
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