Маленький Velar — большие амбиции: тест-драйв нового Range Rover Evoque

Идея фикс дизайнеров Jaguar Land Rover сделать новое поколение Evoque максимально похожим на более старшую модель в линейке бренда — Velar, — как ни странно, вполне удалась. Не смотря даже на то, что машины построены на совершенно разных модульных платформах.

«Закос» под старшего брата у Range Rover Evoque буквально написан на «лице». И форма фар, и дизайн переднего бампера просто вопят об этом. Им вторит линия крыши и задние блок-фары. Даже ручки дверей Evoque точно также выдвигаются из глянцевой поверхности кузова, как у более крупного сородича — когда снимается блокировка замков. Чувствуется, что и англичане теперь плотно взяли на вооружение эффективный тевтонский подход к дизайну машин, когда поставленные в ряд модели кажутся полным аналогом разложенной «матрешки».

По этой причине описывать экстерьер Evoque где-то даже скучно. Он эстетичен, отлично смотрится на фоне конкурентов и вообще на дороге. Но при этом — словно клише с Velar. Уменьшенная его копия, призванная повторить успех оригинала у публики. Этой же идеологии подчинен и дизайн интерьера Evoque.

Даже слегка обидно: сообщить читателю что-то принципиально новое практически невозможно. Система двух дисплеев на центральной консоли — та же, что и у Velar, красивая приборная панель — аналогична, многофункциональный руль — фирменный лендроверовский, проектор текущего значения скорости на переднее стекло — тоже есть…