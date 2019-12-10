В России отзывают Jeep Cherokee из-за неисправности трансмиссии

Фото https://www.2019-jeep.com
Федеральное агентство Росстандарт сообщило о сервисной акции на партию автомобилей Jeep Cherokee, в которых обнаружена некорректная работа трансмиссии, в результате которой возможно самопроизвольное выключение двигателя.

Отзывная кампания распространяется на 201 экземпляр Jeep Cherokee, реализованных с марта 2018 года по настоящее время. В указанных машинах производитель обнаружил проблемы с настройками электронного блока управления трансмиссией, которые могут привести к несанкционированной остановке мотора во время снижения скорости.

Официальные представители марки в России должны проинформировать владельцев неисправных автомобилей о необходимости срочно пригнать их в ближайший дилерский центр для ремонтных работ. Самостоятельно определить, подпадает ли машина под отзыв, можно на сайте easy.gost.ru.

На неисправных авто проверят программное обеспечение блоков управления двигателем и трансмиссией, и при необходимости их перепрограммируют. Все работы будут проведены за счет производителя.

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10 декабря 2019
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