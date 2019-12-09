5 нарушений ПДД, приводящих к жестоким разборки между водителями

О том, что нельзя нарушать ПДД, знает каждый школьник. Но даже опытным водителям об этом частенько напоминают не только сотрудники ГИБДД, но и соседи по полосе. Нередко ответная реакция людей на чужие ошибки выливается в грубые нравоучения и агрессивные маневры.

Перекрыл движение

Безусловно, все «взрывоопасные» правонарушения, провоцирующие перепалки, подразумевают наличие условных пострадавших. Чаще всего речь идет о перекрытии движения. Например, нарушитель бросил на проезжей части свое авто, заблокировав кому-то выезд, и при этом не удосужился оставить под лобовым стеклом номер телефона.

В этом случае он рискует не только заплатить штраф в размере от 2000 до 3000 рублей (в Москве и Питере), согласно статье 12.19.6 КоАП РФ, но и нарваться на оскорбление, а иногда и на побои. Накал страстей будет зависеть от темперамента пострадавшей стороны, а также от времени, затраченного на ожидания.