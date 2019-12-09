5 нарушений ПДД, приводящих к жестоким разборки между водителями

О том, что нельзя нарушать ПДД, знает каждый школьник. Но даже опытным водителям об этом частенько напоминают не только сотрудники ГИБДД, но и соседи по полосе. Нередко ответная реакция людей на чужие ошибки выливается в грубые нравоучения и агрессивные маневры.
Перекрыл движение
Безусловно, все «взрывоопасные» правонарушения, провоцирующие перепалки, подразумевают наличие условных пострадавших. Чаще всего речь идет о перекрытии движения. Например, нарушитель бросил на проезжей части свое авто, заблокировав кому-то выезд, и при этом не удосужился оставить под лобовым стеклом номер телефона.
В этом случае он рискует не только заплатить штраф в размере от 2000 до 3000 рублей (в Москве и Питере), согласно статье 12.19.6 КоАП РФ, но и нарваться на оскорбление, а иногда и на побои. Накал страстей будет зависеть от темперамента пострадавшей стороны, а также от времени, затраченного на ожидания.
Подрезал
Санкции за опасное вождение у нас до сих пор не введены, и многие продолжают безнаказанно совершать агрессивные маневры, перестраиваясь из полосы в полосу на опасном расстоянии от других участников движения. Нередко окружающими это воспринимается, как личное оскорбление, что в результате становится причиной агрессивных действий и выливается в настоящую погоню. Жестокие разборки устраиваются, даже когда малоопытные водители случайно подрезают кого-то абсолютно без злого умысла. И все равно гордецы жаждут отмщения.
Езда по обочине
Все чаще самосуд устраивается над нарушителями, позволяющими себе объезжать затор по обочинам. Особенно если пробка образовалась перед шлагбаумом через железнодорожный переезд. Все, кто считает себя умнее и проворнее других, рискуют не только быть оштрафованными на 1500 рублей за движение по обочинам (12.15.1 КоАП РФ), но и стать жертвой коллективного порицания в самых непредсказуемых формах.
Превышение или снижение скорости
Намеренно препятствовать соседу по полосе перестроиться в свой ряд можно как с помощью превышения скорости, так и наоборот — вовремя сбавляя ход. Конечно, такие действия способны вывести из себя кого угодно, но в процессе разборок на дорогах подобное случается регулярно. А начинается конфликт обычно из-за демонстративного ускорения в связи с категорическим нежеланием пропускать кого-то вперед себя. Дальше в пылу страстей уже никого из противоборствующих сторон не волнует ни разрешенный скоростной режим, ни риск высокого штрафа, не говоря уже об опасности серьезной аварии.
Любое нарушение с ДТП
Практика показывает, что жесточайшим кровопролитием чревато любое нарушение Правил, которое заканчивается даже самой безобидной аварией. Все зависит от настроения и темперамента сторон конфликта. Зачастую пар, накопленный за долгое время неуравновешенными лицами, выпускается мгновенно и со страшной силой. тогда в ход идут не только кулаки или «черемуха», но и холодное, травматическое и даже огнестрельное оружие. В результате люди обречены на обоюдные травмы и уголовную ответственность. А иногда все оборачивается совсем печально — так что на дорогах лучше всегда держать себя в руках и не поддаваться на провокации.