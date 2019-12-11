В России сделали крутой гибридный вездеход, которому не страшен лютый холод

Вездеход «Русак» создала одноименная группа промышленных предприятий Камского машиностроительного кластера, которые объединились в 2005 году для разработки машин для Крайнего Севера. Сделали две версии — колесную и гусеничную.

В движение вездеходы приводят бензо-электрическая и дизель-электрическая силовые установки.

Колёсный «Русак» вмещает максимум 18 человек, весит 8 тонн, а грузоподъёмность машины составляет 2,5 тонны. В трехтонном гусеничном вездеходе поместятся 4 человека, а грузоподъёмность равна всего 500 кг. Максимальная скорость движения по твердым грунтам у обеих версий — 60 км/ч, а по воде — 10 км/ч.

Испытания машин прошли на Чукотке и в Якутии. Ожидается, что серийное производство вездеходов начнется в 2020 году.