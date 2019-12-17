Jeep Wrangler и другие модели марки поступили в каршеринг

Правда, эта услуга возможна только при условии, что клиент арендует авто не меньше, чем на неделю (минимальный же срок «проката» — трое суток). При этом, учитывая внедорожную сущность автомобилей и склонность их владельцев — как постоянных, так и временных — к дальним вояжам, специально для этих моделей географическая зона аренды составляет до 500 км от МКАД без ограничений по пробегу, в то время как для других автомобилей сервиса установлен лимит — не более 200 км от МКАД.

И еще при аренде Jeep в стоимость услуги уже включены две комплексные автомойки и, разумеется, круглосуточная техническая поддержка — так что съезжать с асфальта на не очень торные направления не возбраняется. Впрочем, принимая во внимание сочетание легендарных внедорожных способностей, узнаваемого аутентичного дизайна и ходовых качеств, Jeep одинаково комфортно ощущает себя, как на дорогах общего пользования, так и на бездорожье. Такие автомобили подходят тем, кто не терпит компромиссов во время поездок.

Приятный нюанс: машины будут предоставляться без сторонних брендированных наклеек и логотипов. И остается добавить, что арендовать машины можно через сервис личных автомобилей по подписке Anytime Prime по программе Jeep 4 Freedom.