FIAT Doblo: фермер, животновод, сыровар

Качотта Фреска, Белпер Кнолле, Халуми, Сирине, Панир, Кармен, Рикотта — при чтении сих чужеземных слов оближутся лишь те, кто знает толк в сырах. Перечисленные изысканные сорта этого молочного продукта производятся на ферме «Сеновал», которая и прославила Мясищево среди гурманов больших мегаполисов. Хозяйство принадлежит героической супружеской паре, несколько лет назад в зрелом возрасте отважившейся кардинально изменить свою жизнь.

Дмитрий Дуров по образованию историк, работал в кинематографе, а его вторая половина Анна Рыбникова — дипломированный журналист. Пять лет назад они покинули родную Москву и уехали в деревню, где построили небольшую животноводческую ферму «Сеновал» и создали сыроварню.

Сейчас на ферме живет 16 коров мясомолочной костромской породы, и вместо интеллектуального труда в уютных московских офисах новоиспеченным «кулакам» приходится убирать навоз в стойлах и принимать у скотины роды.

Глава семейства с радостью признался, что в течение своего первого деревенского лета похудел на 30 кг.