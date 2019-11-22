FIAT Doblo: фермер, животновод, сыровар

Качотта Фреска, Белпер Кнолле, Халуми, Сирине, Панир, Кармен, Рикотта — при чтении сих чужеземных слов оближутся лишь те, кто знает толк в сырах. Перечисленные изысканные сорта этого молочного продукта производятся на ферме «Сеновал», которая и прославила Мясищево среди гурманов больших мегаполисов. Хозяйство принадлежит героической супружеской паре, несколько лет назад в зрелом возрасте отважившейся кардинально изменить свою жизнь.
Дмитрий Дуров по образованию историк, работал в кинематографе, а его вторая половина Анна Рыбникова — дипломированный журналист. Пять лет назад они покинули родную Москву и уехали в деревню, где построили небольшую животноводческую ферму «Сеновал» и создали сыроварню.
Сейчас на ферме живет 16 коров мясомолочной костромской породы, и вместо интеллектуального труда в уютных московских офисах новоиспеченным «кулакам» приходится убирать навоз в стойлах и принимать у скотины роды.
Глава семейства с радостью признался, что в течение своего первого деревенского лета похудел на 30 кг.
Прежде чем наладить производство молочных продуктов, Анна стала настоящим специалистом в этой области, закончив курс обучения во Всероссийском научно-исследовательском институте маслоделия и сыроделия в Угличе.
Глядя на этих позитивных и заряженных оптимизмом тружеников, появляется надежда, что у русской деревни есть шанс к возрождению. Таких людей пока немного, но их число растет. Характерно, что занявшись крестьянским трудом, Дмитрий и Анна не перестают оставаться настоящими интеллигентами, искренне вкладывающими в свой труд всю душу. И это, в свою очередь отражается на высоком качестве их изделий. Свежие, экологически чистые молочные продукты, полуфабрикаты, мясо, птицу и кондитерские лакомства можно заказать на сайте фермы «Сеновал» https://fermasenoval.ru.
И, конечно, наши друзья, увидев универсал FIAT Doblo, стали, как бывалые хозяйственники, с любопытством осматривать машину и интересоваться ее характеристиками.
Несмотря на то, что у Дмитрий никогда не было водительского удостоверения, он все равно обратил внимание на клиренс и с сожалением констатировал: «Подозреваю, что для наших ухабов нужна машинка с дорожным просветом повыше»! В ответ на предложение попробовать «итальянца» в деле, Анна с удовольствием проехалась за рулем «Фиата» по окрестным грунтовкам и дорогам с остатками советского асфальта. В качестве критически настроенного пассажира выступил Дмитрий, пристроившись на заднем сиденьи.
Дело было в разгар ненастной осени, Doblo легко справлялся с сырым грунтом, со знанием дела отрабатывая каждую кочку и ямку. Так же учтиво и вежливо по отношению к пассажирам «итальянец» вел себя и на разбитом асфальте — к всеобщему удивлению в FIAT Doblo трясло по минимум:
– Здесь действительно комфортно, несмотря на кочки, --- признался Дмитрий. — А еще удобный задний диван и много места…
В конце концов фермеры убедились, что, оказывается, большой клиренс для езды по окрестным дорогам местного назначения — будь то грунтовки или участки с твердым покрытием — вовсе необязателен.
Конечно, чтобы форсировать серьезное бездорожье, необходима спецтехника с рамным кузовом и полным приводом, но это совсем другие деньги. А ловкий FIAT с многорычажной подвеской провинциальные ухабы отрабатывает «на ура».
Анна с удовольствием отметила легкое комфортное рулевое управление «итальянца» и высокие потолки в его апартаментах, а еще ее порадовала великолепная обзорность и классный разгон.
Разумеется, оба не могли не оценить огромный и вместительный грузовой отсек FIAT Doblo и экономичность автомобиля — с мотором объемом 1,4 л мощностью 120 л. с. он потребляет 9—10 л бензина в смешанном стиле.
— Да, это классный вариант для нашего хозяйства, — делится впечатлениями Анна. — Наши сыры в Москву мы возим еженедельно, ездить приходится далеко, а загружать много. FIAT Doblo с этим бы точно справился — уж очень предсказуемый и легкий в управлении автомобиль. На нем я не устану в продолжительной поездке, что для меня крайне важно. А во-вторых, «каблучок» внутри просто необъятный. Пространство за задними дверями сложно назвать простым багажником — с размерами 790 и 3200 л это полноценный грузовой отсек. Можно сказать, что FIAT Doblo — откровенная находка для русских фермеров…
Так что, если вам понадобятся качественные и натуральные продукты, FIAT Doblo их доставит их вам прямиком из фермы «Сеновал».