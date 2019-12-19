В Москве и Питере перестали покупать автомобили

Самый большой рост рынка отмечен в Республике Тыва. Там автопродажи проднялись на 39,7%! К сожалению, это не самый экономически развитый регион страны, так что рост связан с низкой, так сказать, базой аналогичного периода прошлого года. Так же некоторая покупательская активнсть зафиксирована в Ненецком автономном округе, Калмыкии, Красноярском крае и Республике Алтай, где реализация машин поднялась на 10%- 20%.

Но в целом, к сожалению, в большинстве субъектов РФ эксперты отметили обратную тенденцию. В Москве авторынок упал на 7%, в Санкт-Петербурге — на 6,2%, а сильнее всего «просел» Дагестан. Там отмечен спад на 20,6%.