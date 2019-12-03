Заказываем панихиду: какие автомобили уйдут с рынка в 2020 году

Да, увы и ах, но грядущий год сулит нам прощание с рядом довольно неплохих моделей. Причем стильных и даже культовых. Потери, безусловно, коснутся и российского рынка. Вот машины, которые скоро станут историей.

Audi TT

Продажи Audi TT стартовали еще в 1998 году, а в 2020 году немцы хотят вывести стильный спорткар из своего модельного ряда. Предполагается, что его место займет модель на электротяге. Что касается российского рынка, то TT покинула нас еще в апреле 2019-го, вместе со спорткаром R8. Причина банальна — оказались непопулярными.

LADA Vesta с АМТ

Не так давно, флагман модельной линейки LADA получил новый силовой агрегат — 1,6-литровый двигатель (113 л. с.) H4M (он же HR-16) альянса Renault-Nissan и вариатор. Мы протестировали новую модификацию на дорогах Северного Кавказа. Тогда же узнали и о судьбе машины с «роботом». Роботизированную трансмиссию на «Весту» больше ставить не будут. Так что эта модификация готовится уйти с рынка. Вариатор для покупателей «Весты» оказался предпочтительнее.