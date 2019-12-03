Заказываем панихиду: какие автомобили уйдут с рынка в 2020 году

Да, увы и ах, но грядущий год сулит нам прощание с рядом довольно неплохих моделей. Причем стильных и даже культовых. Потери, безусловно, коснутся и российского рынка. Вот машины, которые скоро станут историей.
Audi TT
Продажи Audi TT стартовали еще в 1998 году, а в 2020 году немцы хотят вывести стильный спорткар из своего модельного ряда. Предполагается, что его место займет модель на электротяге. Что касается российского рынка, то TT покинула нас еще в апреле 2019-го, вместе со спорткаром R8. Причина банальна — оказались непопулярными.
LADA Vesta с АМТ
Не так давно, флагман модельной линейки LADA получил новый силовой агрегат — 1,6-литровый двигатель (113 л. с.) H4M (он же HR-16) альянса Renault-Nissan и вариатор. Мы протестировали новую модификацию на дорогах Северного Кавказа. Тогда же узнали и о судьбе машины с «роботом». Роботизированную трансмиссию на «Весту» больше ставить не будут. Так что эта модификация готовится уйти с рынка. Вариатор для покупателей «Весты» оказался предпочтительнее.
BMW 6 серии GT
На смену баварской «шестерке» идет новая «восьмерка». Наконец она стала доступна в четырехдверном кузове, причем как в обычном варианте, так и в «заряженной» M-версии. Вот поэтому в следующем году, 6-серия уступит место новой модели. А пока ее еще можно купить у российских дилеров по цене от 3 890 000 рублей.
Jaguar XJ
Флагманский седан культового британского бренда тоже готовится подать в отставку. По этому поводу компания выпускает прощальную серию XJ Collection в количестве 300 длиннобазных седанов. Вероятно, какой-то из экземпляров приедет и в Россию. Что же касается преемника, то известно, что он дебютирует совсем скоро, быть может, даже в следующем году. Модель получит иное название и новую гамму силовых агрегатов.
Toyota Avensis
«Японец», который был довольно популярен в России, готовится покинуть глобальный модельный ряд Toyota. Как сообщает Autocar, японцы еще не приняли окончательнго решения, какая модель заменит Avensis. Скорее всего, аудиторию перетянет на себя Corolla, которую можно купить и у нас. Базовая цена седана начинается от 1 173 000 рублей.
Volkswagen Beetle
Самая культовая и стильная модель Volkswagen в 2020 году отправится в музей, поскольку спрос на современную трактовку классического «Жука» из года в год падает. По случаю прекращения выпуска немцы подготовили прощальную партию из 500 эксклюзивных «насекомых». Кстати, замены «Битлу» в модельном ряду VW не предвидится.