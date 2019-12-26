BMW отзывает 19 000 кроссоверов X6

Под отзыв попали все BMW X6 и BMW X6M, приобретенные владельцами с сентября 2017 года по настоящее время. Официальной причиной отзыва стал тот факт, что использование детских сидений с креплениями ISOFIX и дополнительными подпорками на днище автомобиля может привести к разрушению от усталостных напряжений удерживающих скоб ISOFIX. При сломанной удерживающей скобе крепление детского сиденья становится невозможным.

Для предупреждения такой поломки, в ходе отзывной компании к удерживающей скобе ISOFIX должна быть приварена промежуточная вставка. Операция бесплатна для автовладельцев и производится силами техцентров официальных дилеров BMW в России.

На сайте Росстандарта приводится перечень VIN-номеров баварских кроссоверов, попавших под отзывную компанию. Их владельцы могут либо дождаться звонка от официального дилера с приглашением в СТО, либо самостоятельно связаться с «официалом» и согласовать время прибытия машины в техцентр.