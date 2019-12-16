Имидж в особо крупном размере: тест-драйв Toyota Land Cruiser 200 TRD

Сразу скажем, что TRD — сокращенное название подразделения японского автогиганта под названием Toyota Racing Development. Что-то вроде придворного спортивно-тюнингового AMG в структуре Mercedes-Benz или BMW Motorsport у конкурирующей баварской марки.

С учетом специализации фирмы TRD, от Toyota Land Cruiser 200, украшенного ее логотипами, теоретически можно ожидать аналога, скажем, BMW X7M — аппарата мощного, быстрого, хорошо управляемого. Неужели Land Cruiser 200 TRD на самом деле «рвет с места» и ювелирно рулится?

ТЕОРИЯ — НЕ ПРАКТИКА

Первое знакомство откровений не приносит: моторы, которые Toyota устанавливает на внедорожник, точно такие же, что и у прочих модификаций «двухсотки» — 309-сильная 4,6-литровая «бензинка» и 249-сильный турбодизель аналогичного объема. Машине массой 3,3 тонны, что 309 «лошадок» под капотом, что 249 — в любом случае не так уж и много для демонстрации выдающейся спортивной динамики.

Зато со спортивным «обвесом» тут все хорошо. Помимо красных шильдиков TRD на «морде» и корме, Land Cruiser 200 может похвастать специфическим дизайном мощных накладок на передний и задний бамперы, а также 20-дюймовыми колесными дисками с символикой TRD.