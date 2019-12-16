Имидж в особо крупном размере: тест-драйв Toyota Land Cruiser 200 TRD

Сразу скажем, что TRD — сокращенное название подразделения японского автогиганта под названием Toyota Racing Development. Что-то вроде придворного спортивно-тюнингового AMG в структуре Mercedes-Benz или BMW Motorsport у конкурирующей баварской марки.
С учетом специализации фирмы TRD, от Toyota Land Cruiser 200, украшенного ее логотипами, теоретически можно ожидать аналога, скажем, BMW X7M — аппарата мощного, быстрого, хорошо управляемого. Неужели Land Cruiser 200 TRD на самом деле «рвет с места» и ювелирно рулится?
ТЕОРИЯ — НЕ ПРАКТИКА
Первое знакомство откровений не приносит: моторы, которые Toyota устанавливает на внедорожник, точно такие же, что и у прочих модификаций «двухсотки» — 309-сильная 4,6-литровая «бензинка» и 249-сильный турбодизель аналогичного объема. Машине массой 3,3 тонны, что 309 «лошадок» под капотом, что 249 — в любом случае не так уж и много для демонстрации выдающейся спортивной динамики.
Зато со спортивным «обвесом» тут все хорошо. Помимо красных шильдиков TRD на «морде» и корме, Land Cruiser 200 может похвастать специфическим дизайном мощных накладок на передний и задний бамперы, а также 20-дюймовыми колесными дисками с символикой TRD.
В салоне отличия комплектации TRD от интерьера обычного «крузака» заметит лишь наметанный глаз профессионала или предварительно проинструктированного фаната. Только он сможет мгновенно указать на кнопку запуска двигателя, выполненную в характерном стиле. В фирменном тойотовском буклете сказано про «алюминиевые акценты в интерьере» — металлические детальки, тут и там заменившие пластик или дерево, присутствующих в иных комплектациях Land Cruiser 200.
Таким образом, комплектацию TRD у машин Toyota можно считать неким аналогом модификации М Sport у немецкой BMW — «спортивный стайлинг-пакет» для моделей со стандартными агрегатами.
ГЛАВНОЕ — АМБИЦИИ
Стоит отметить, что японцы поступили совершенно логично, не пытаясь по-настоящему подтянуть спортивную форму своего внедорожного флагмана. Наверняка можно было «вкрячить» в Land Cruiser 200 гораздо более мощный мотор, полностью перетрясти подвеску, рулевое и тормоза, чтобы сделать его по-настоящему способным на скоростные подвиги. Да только зачем?
Цена взлетела бы настолько, что круг потенциальных покупателей модели сжался, как тестикулы в ледяной воде — до крайне малочисленной кучки очень обеспеченных эксцентричных чудаков и коллекционеров. К тому же, и «валить» то на нем не очень-то и хочется. Ведь создан «крузак» для другого. Он беспощаден на бездорожье и амбициозен на стоянке — солидности не отнять ни у машины, ни у ее владельца.
Да, японцы совершенно правильно ограничились тем, что лишь слегка перелицевали Land Cruiser 200 в стиле TRD и добавили в его технический арсенал умную гидропневматическую подвеску. Точно такая стоит и в топовой комплектации «двухсотки» — Executive Lounge.
ДОРОГО, ЕЩЕ ДОРОЖЕ
Подвеска — адаптивная, сама подстраивается под режим движения. Кроме того, с ее помощью можно принудительно устанавливать величину дорожного просвета внедорожника. Для оффроуд-приключений — самое то! Лишь бы не ломалась. Но ведь это не BMW, а Toyota: помните про надежность? Она все еще актуальна. А еще подвеска заставляет переплачивать порядка 400 000 рублей.
В результате перед потенциальным покупателем, способным выложить почти 6 000 0000 «деревянных» за Toyota Land Cruiser 200, появляется выбор: хочешь больше ноток «лакшери» в дизайне — оказываешься в капитанском кресле Executive Lounge, желаешь нарочитой брутальности — извольте за руль TRD. Стоят обе версии примерно одинаково.
Дорого? Да, но зато чувствуешь себя вольготно: много места и комфорта, много вальяжности и ощущений полнейшего дзена на фоне окружающей дорожной суеты. Большой вес, габариты и внушительная колесная база внедорожника позволяют не обращать внимания ни на какие сюрпризы бездорожья. Что уж там говорить про изъяны асфальтового полотна.
Сложно ожидать отточенной управляемости от рамного «бегемота» системы Land Cruiser 200, но стоит признать, что в комплектации с адаптивной пневмоподвеской, на приличных скоростях и в поворотах он ведет себя гораздо приятнее, нежели обычный, лишенный «гидры» «крузак».
Дело даже не в том, что у TRD крены меньше, и траекторию он держит заметно лучше. Просто большой и вальяжный Land Cruiser 200 TRD с ее помощью как-то умудряется давать водителю ощущения крепко сбитой и легко контролируемой машины — разумеется с поправкой на массу и габариты этого «почти грузовика».