Hyundai переходит в России на автопродажи, страхование и кредитование через интернет

Так, например, был запущен Hyundai Mobility — первое онлайн-приложение подписки на автомобиль, позволяющий использовать его, как свой собственный в выбранный период времени. На сегодняшний день в Москве в программе задействованы 12 дилеров, а автопарк состоит из кроссоверов Hyundai Creta, Tucson, Santa Fe и минивена H1. В 2020 году Hyundai планирует запустить проект в Санкт-Петербурге и в других городах-миллионниках, а парк автомобилей разбавит седан Hyundai Sonata.

Ко всему прочему, к тарифам City (почасовая аренда) и Freedom (помесячная аренда) добавится тариф Country, позволяющий использовать автомобиль сервиса посуточно.

Сервис одобрения кредитов он-лайн уже запущен Hyundai, и успешно используется посетителями сайта. В 2020 году компания предложит своим клиентам новый сервис — онлайн страхование. Зайдя на сайт, и пройдя процедуру оформления, клиент сможет застраховать свой существующий или будущий автомобиль. Сервис начнет работать уже в январе.

В 2020 году будет доступна рассрочка. Снижение тарифов на эквайринг, позволило корейскому производителю запустить данный сервис, предлагая своим клиентам приобрести автомобиль в честную рассрочку без скрытых комиссий с возможностью ее оплаты по кредитной карте. Доступная сумма рассрочки — до 4 900 000 рублей, 0% -первый взнос, 0% — за пользование рассрочкой. Рассрочка дается на срок от 12 до 18 месяцев.