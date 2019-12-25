В Москве представили новую российскую автомобильную марку, которой нет и не будет

Откровенным провалом закончилась презентация новейшей и, как заявляют авторы проекта, супер технологичной модели «Монарх» от одноименного, исконно русского бренда Monarch. Речь о никому не нужном в нашей стране, но самом настоящем (по крайней мере, на словах) электромобиле.

По заверениям свиты монарха, в арсенале полноприводной машины несколько электродвижков, расположенных на каждой оси и выдающих по 150 кВт/ч каждый. В помощь — 95-киловаттные батареи родом то ли из России, то ли из Кореи, но, скорее всего, из КНР.

Если верить заявленным характеристикам, то на одной зарядке российское чудо техники проедет расстояние в 500 километров. При этом электрокар вроде бы умеет понимать голосовые команды, давать советы по жизни и по пути, а также самостоятельно рулить. Но все это — именно «вроде бы». А, вероятнее, что даже и нет!