В Москве представили новую российскую автомобильную марку, которой нет и не будет

Откровенным провалом закончилась презентация новейшей и, как заявляют авторы проекта, супер технологичной модели «Монарх» от одноименного, исконно русского бренда Monarch. Речь о никому не нужном в нашей стране, но самом настоящем (по крайней мере, на словах) электромобиле.
По заверениям свиты монарха, в арсенале полноприводной машины несколько электродвижков, расположенных на каждой оси и выдающих по 150 кВт/ч каждый. В помощь — 95-киловаттные батареи родом то ли из России, то ли из Кореи, но, скорее всего, из КНР.
Если верить заявленным характеристикам, то на одной зарядке российское чудо техники проедет расстояние в 500 километров. При этом электрокар вроде бы умеет понимать голосовые команды, давать советы по жизни и по пути, а также самостоятельно рулить. Но все это — именно «вроде бы». А, вероятнее, что даже и нет!
Дело в том, что на премьере «Монарха» самого «Монарха» так и не оказалось! Организаторы сомнительного спектакля, видимо, хайпа ради и насмешек для отсутствие прототипа на его же дне рождения объяснили сложностями с доставкой.
Зато в очередной раз пообещали, что в обозримом будущем суперновинку отечественного автопрома все же явят России и миру. В чем мы, откровенно говоря, очень сомневаемся. По собственным данным портала «АвтоВзгляд», ни одного «живого» прототипа построено не было. Впрочем, как видно, не «допилили» и макет.
А ведь авторы столь громкого проекта помимо прочего обещали возвести в стране целую инфраструктуру для электротранспорта. Но после состоявшейся «презентации» эти посулы выглядят весьма туманно, больше напоминая красиво придуманную легенду (читай — развод потенциальных инвесторов и компаньонов).
Как рассказал порталу «АвтоВзгляд» глава Минпромторга Денис Мантуров, господдержка структур, занимающихся разработкой электромобилей имеет смысл лишь ради того, чтобы не отставать от зарубежных исследований в этой области, но с учетом «грязного» процесса производства и утилизации, «зеленые» эксплуатационные достоинства таких машин пока сводятся на нет.
Кстати, большинство заявленных партнеров проекта в действительности к нему отношения не имеют. В том числе и Минпромторг. А сама марка, как, собственно, и ГК «Монарх» даже не являются зарегистрированными.
Хотя это и не отбирает права у хитро выдуманного монарха (ой, простите, бизнесмена) Алексея Пономаренко из Сибири и подпевающего ему президента не менее мифического «Клуба любителей электротранспорта и возобновляемой энергетики» Александра Сереженкина вкручивать в доверчивые уши болты. Пусть и призванные укрепить в неокрепших умах понимание о полезности электрических машин, но болты…