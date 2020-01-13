Сотрудники GM попали в тюрьму из-за гонок на Chevrolet Corvette

Полиция штата задержала двух молодых людей после того, как они на двух Chevrolet Corvette устроили гонки по городским улицам.

Утверждается, что 27-летний Тим ехал со скоростью 120 миль в час, то есть более 190 км/ч, а Деркатц разогнался до 100 миль в час, то есть около 160 км/ч. Разрешенная скорость на участке, где задержали горе-гонщиков — 45 миль в час или чуть более 75 км/ч. Как видите, за такие превышения в США можно реально угодить за решетку. Отягчающим обстоятельством стало то, что их маневры на дороге выглядели, как уличные гонки.

В корпорации GM Александер Тим принимает участие в разработке систем впуска и выпуска, а Марк Деркатц занимается внедрением различных электронных компонентов. Оба инженера после этого происшествия вполне могут лишиться и работы. GM уже инициировала внутреннее расследование по факту инцидента.