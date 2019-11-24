Стоит ли покупать подержанный Hyundai ix35

Напомним, что Hyundai ix35 второго поколения начали выпускать в 2010 году. К нам машины поставляли из Южной Кореи, Чехии и Словакии. После рестайлинга 2013 года производитель изменил оптику авто, дизайн колесных дисков, расширил список оборудования. Наконец, появился и новый двухлитровый бензиновый мотор с непосредственным впрыском топлива. Смена модели состоялась в 2015 году, когда на рынок вышел кроссовер третьей генерации, которому вернули название Tucson.
Кузов
Лакокрасочное покрытие можно отнести к слабой стороне автомобиля. Сколы и царапины появляются даже после слабого механического воздействия. И если, выбирая машину, вы увидели вспучивание краски на двери багажника и передних стойках, это станет отличным поводом для торга с продавцом.
Двигатели
На рынке можно встретить экземпляры с бензиновыми моторами объемом 2 л (150 л. с.) и 2,4 л (177 л. с.), а так же с дизельными двухлитровыми агрегатами мощностью 136 и 184 л. с.
Бензиновый 2-литровый движок G4KD в 150 л. с. в целом не подкидывает сюрпризов, но у него случаются сбои в работе натяжителя цепи. Так что перед покупкой осмотр и диагностика обязательны. А если прежний хозяин экономил на «расходниках», на стенках цилиндров могут появиться задиры из-за дешевого моторного масла. Это уже серьезная проблема, грозящая новому владельцу дорогим ремонтом.
У кроссоверов с пробегом за 100 000 км нужно обратить внимание на катализатор. Если он оплавился, то керамические частички могут попасть в двигатель. В этом случае на стенках цилиндров так же образуются задиры, что очередного владельца вряд ли порадует.
К проблемам дизельного мотора отнесем закисание контактов планки свечей накаливания, чувствительность к качеству «солярки» и долгий прогрев зимой. Но в целом агрегат считается надежным, потому не требует серьезных затрат до 200 000 км пробега.
Коробки передач
Тут проблем нет. Механические коробки передач (их две: пятиступенчатая — для бензиновых моторов и шестиступенчатая — для «дизеля) и гидромеханический 'автомат» работают долго и проблем не доставляют. Однако пробная поездка перед покупкой обязательна: если вы почувствуете, что при переключениях АКП имеют место рывки, значит прежние хозяева относились к кроссоверу, как к спорткару. От такой покупки лучше отказаться.
Подвеска
Тут серьезных проблем нет, однако слабые места имеются. Невелик ресурс сайлент-блоков задней подвески, а стойки стабилизатора «ходят» 40 000—50 000 км. Шаровые опоры и ступичные подшипники обычно меняют на пробеге 60 000 км.
Итог
Подержанный Hyundai ix35 в целом надежен. «Болячки», как и у любой другой машины, у него конечно есть, но они не столь критичны, как у конкурирующих моделей других производителей. «Корейцы» всегда отличались надежностью и простотой конструкции. Этим подержанный ix35 и хорош.