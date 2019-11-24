Стоит ли покупать подержанный Hyundai ix35

Напомним, что Hyundai ix35 второго поколения начали выпускать в 2010 году. К нам машины поставляли из Южной Кореи, Чехии и Словакии. После рестайлинга 2013 года производитель изменил оптику авто, дизайн колесных дисков, расширил список оборудования. Наконец, появился и новый двухлитровый бензиновый мотор с непосредственным впрыском топлива. Смена модели состоялась в 2015 году, когда на рынок вышел кроссовер третьей генерации, которому вернули название Tucson.

Кузов

Лакокрасочное покрытие можно отнести к слабой стороне автомобиля. Сколы и царапины появляются даже после слабого механического воздействия. И если, выбирая машину, вы увидели вспучивание краски на двери багажника и передних стойках, это станет отличным поводом для торга с продавцом.

Двигатели

На рынке можно встретить экземпляры с бензиновыми моторами объемом 2 л (150 л. с.) и 2,4 л (177 л. с.), а так же с дизельными двухлитровыми агрегатами мощностью 136 и 184 л. с.

Бензиновый 2-литровый движок G4KD в 150 л. с. в целом не подкидывает сюрпризов, но у него случаются сбои в работе натяжителя цепи. Так что перед покупкой осмотр и диагностика обязательны. А если прежний хозяин экономил на «расходниках», на стенках цилиндров могут появиться задиры из-за дешевого моторного масла. Это уже серьезная проблема, грозящая новому владельцу дорогим ремонтом.