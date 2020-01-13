Внедорожник Foton Tunland ушел из России

Рестайлинговый Foton Tunland ребята из Поднебесной для россиян анонсировали еще летом прошлого года. А о его скорейшем появлении в продуктовой линейке в минувшем июле сообщали на официальном сайте бренда.

Теперь же речи об обновлении уже не идет. И, судя по всему, Tunland окончательно покинул шоу-румы. По крайней мере, именно такие данные появились на портале «Китайские автомобили». Кроме того, в российском офисе бренда вопрос портала «АвтоВзгляд» о дальнейших планах на модель комментировать отказались.

Стоит напомнить, что прейскурант на дореформенный пикап пропал еще в августе, но тогда все ждали доработанный грузовичок. Напомним, автомобиль был предложен с 2,8-литровым турбодизелем мощностью 163 л. с., работающим вкупе с пятиступенчатой «механикой» и подключаемым полным приводом.

«Проходимец» Foton Sauvana — теперь единственная «легковушка» в российской продуктовой линейке. Модель также имеет рамную конструкцию. На ее вооружении бензиновая «четверка» с двумя вариантами форсировки — 201 и 217 «лошадей». С младшим агрегатируется пятиступенчатая МКП, с более производительным — «автомат» о пяти скоростях.