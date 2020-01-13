Ралли Africa Eco Race-2020: вам гашиш завернуть?

Ралли-марафон переместился в Западную Сахару. Эта гигантская территория — яблоко раздора между Марокко, Мавританией и Сахарской Арабской Демократической Республикой (САДР). Взаимная неприязнь местных народов накапливалась годами и веками. Сейчас она напоминает слоеный пирог, в котором нет правых и виноватых. Западная Сахара была испанской колонией и в ХХ веке ее передали Марокко и Мавритании.
По праву сильного территорию подмяла под себя Марокко. Мавритания вроде бы даже особо не протестовала, но появился третий игрок — фронт Полисарио, ведущий партизанскую войну против Марокко при поддержке Алжира (да за этим столом есть и иные игроки!). Полисарио, объединившему исконных жителей Западной Сахары, удалось отстоять примерно 20% территории и образовать САДР. Марокко от САДР ограждает стена длиной 2200 км. Для того, чтобы отбить желание у кого-либо перелезть через преграду, вдоль нее расположены минные поля — самые крупные в мировой истории.
Гонка проходит вдалеке от этой границы, и ни у кого нет желания к ней приближаться. Но на пятый день наша журналистская машина задержалась в пустыне и возвращалась уже в потемках.
Мы бы, скорее всего, не решились на ночную поездку, но впереди шла машина организаторов. Любопытно, но в кажущаяся безжизненной днем Сахаре ночью бурлит жизнь. Постоянно видны огни фар, раза три мы проносились мимо бивуаков вооруженных людей. Кто это — действующая армия или иные группировки — не поймешь.
Я поинтересовался у местного жителя, владеющего английским — что делают толпы людей в пустыне ночью. Он улыбнулся и сказал:
– Значит, у них есть дела.
Понятно, что дела не самые законные. Во всяком случае, наш бивуак охраняют военные. Даже ночью по всему периметру через каждый 50 метров стоят солдаты с оружием. Когда несколько машин задержались в лагере, люди в форме подошли и объяснили, что они уезжают, после чего оставаться небезопасно.
Иногда к нам все же прорываются торговцы и предлагают всякую всячину, начиная от кустарных украшений и заканчивая гашишем. Де-юре гашиш в Марокко запрещен, но де-факто им торгуют фактически в открытую. Вот такая страна контрастов — Марокко. Европейская в столицах, дикая и отсталая в провинциях. Основная часть жителей занята в сельском хозяйстве. Причем 40% из 33 млн. населения — неграмотно! А зачем она, эта грамота, если мальчишки уже лет с семи-восьми пасут коз и будущее их уже определено. Мы смотрим на них из окон автомобилей и нас разделяет стена, по своей монументальности и значимости не уступающая той 2200-километровой со всеми ее минными полями!
Подводя итоги пятого дня гонки, Жан-Луи Шлессер заметил, что этот этап очень быстрый. Так, победитель дня среди мотоциклистов — Алессандро Боттури — преодолел 473 км всего за 3 часа 36 минут и 3 секунды, показав среднюю скорость в 131 км/ч.
Среди грузовиков лидирует IVECO бельгийского экипажа Игоря Бувенса. Причем, это уже вторая победа подряд. Эта команда едет настолько хорошо, что вырвалась на первое место в абсолютном зачете, опередив багги Fromont. На третьем месте обосновался французский экипаж Патрика Мартина на Mercedes.
Среди россиян хороший результат стабильно показывают Алексей Титов и Дмитрий Павлов на Ford Raptor. Им удалось войти в десятку лучших, и сейчас они на 9-м месте в абсолютном зачете. Это действительно круто, поскольку соперники у россиян очень серьезные. Алексей Сушенцов и Игорь Петренко на Toyota отыграли две позиции в турнирной таблице — теперь они на 32-м месте.
Сложно развивается гонка для команды «ГАЗ Рейд Спорт». Два боевых «Садко NEXT» хорошо выступили на первых двух этапах, но завязли в песках Сахары на 3-й день. Этот этап оказался неудачным для многих. Часть машин вообще не стали штурмовать барханы, полагая, что им это испытание не по плечу. Грузовики ГАЗ хорошо брали пески, но из-за неудачного стечения обстоятельств завязли — один упал на бок, второй застрял на склоне. Увы, но тут против наших машин сыграли их потрясающий внедорожные качества — они забрались дальше других.
Эвакуаторам, которые тут называют «метлами», добраться до них оказалось очень сложно. В результате один экипаж сутки куковал в песках, а второй — около полутора суток! Тем временем весь марафон мчался по Марокко — каждый день 500—700 км. Нашим нужно было выбраться из песков и догнать гонку. Экипаж Болеслава Левицкого и Станислава Долгова еле успел к старту пятого гоночного дня. Поспали полтора часа и вышли на трассу.
– Интересная и крайне сложная с точки зрения навигации трасса, — рассказывает штурман команды «ГАЗ Рейд Спорт» Станислав Долгов. Наши приключения в песках Марокко привели к тому, что для нас три гоночных дня слились в один — длительностью около 60 часов. Очень здорово, что нас нагнал второй экипаж на «Садко NEXT» Алексея Хлебова и Александра Лагуты.
Гонка подошла к середине. Следующий долгожданный день отдыха — на берегу Атлантического океана. А затем — страшные пески Мавритании.
– Именно там вы узнаете настоящий Дакар, — сказал Жан Луи Шлессер, двукратный победитель Дакара на африканском континенте и первый чемпион Africa Eco Race.