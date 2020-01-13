Ралли Africa Eco Race-2020: вам гашиш завернуть?

Мы бы, скорее всего, не решились на ночную поездку, но впереди шла машина организаторов. Любопытно, но в кажущаяся безжизненной днем Сахаре ночью бурлит жизнь. Постоянно видны огни фар, раза три мы проносились мимо бивуаков вооруженных людей. Кто это — действующая армия или иные группировки — не поймешь.

Я поинтересовался у местного жителя, владеющего английским — что делают толпы людей в пустыне ночью. Он улыбнулся и сказал:

– Значит, у них есть дела.

Понятно, что дела не самые законные. Во всяком случае, наш бивуак охраняют военные. Даже ночью по всему периметру через каждый 50 метров стоят солдаты с оружием. Когда несколько машин задержались в лагере, люди в форме подошли и объяснили, что они уезжают, после чего оставаться небезопасно.

Иногда к нам все же прорываются торговцы и предлагают всякую всячину, начиная от кустарных украшений и заканчивая гашишем. Де-юре гашиш в Марокко запрещен, но де-факто им торгуют фактически в открытую. Вот такая страна контрастов — Марокко. Европейская в столицах, дикая и отсталая в провинциях. Основная часть жителей занята в сельском хозяйстве. Причем 40% из 33 млн. населения — неграмотно! А зачем она, эта грамота, если мальчишки уже лет с семи-восьми пасут коз и будущее их уже определено. Мы смотрим на них из окон автомобилей и нас разделяет стена, по своей монументальности и значимости не уступающая той 2200-километровой со всеми ее минными полями!