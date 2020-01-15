С начала 2020 года Isuzu продлевает гарантию на свои авто

Как выяснил портал «АвтоВзгляд», новые условия гарантии распространяются на все модели марки, произведенные с 1 января 2020 года. Вместо ранее действовавшего стандартного срока гарантии 3 года или 200 000 километров пробега (в зависимости от того, что наступит ранее) теперь для всех моделей установлен стандартный срок гарантии 4 года и увеличенный километраж: для N-серии — до 250 000 километров, для F-и С-серий — до 300 000 километров.

Любопытно при этом, что для модели NMR, наиболее востребованной в условиях городской логистики, опционально по желанию клиента может быть установлен гарантийный срок в 5 лет или 150 000 километров пробега. Что же касается пикапа Isuzu D-Max, то его гарантийный период по-прежнему составляет 5 лет или 120 000 км пробега.

Увеличивая гарантийный срок на свои грузовики, Isuzu тем самым подчеркивает, что ведет непрерывную работу над повышения качества продукции и адаптации всех моделей к дорожным и климатическим условиям эксплуатации в России. Кроме того, представители компании подчеркивают, что «увеличенный срок гарантии делает приобретение автомобилей Isuzu еще более выгодным, благодаря повышению показателя остаточной стоимости, который на сегодняшний день является наиболее высоким в конкурентном сегменте, что, в свою очередь, позитивно скажется на стоимости владения».

Напомним, что сегодня цена на машины из малотоннажной серия ELF — визитной карточки бренда — начинается в России от 2 420 000 рублей. Стоимость среднетоннажных грузовиков Forward, способных перевозить до 12,5 тонн груза, стартует от 4 790 000 ₽ А большегрузы из тяжелой серии грузовиков GIGA, на шасси которой можно установить самый широкий спектр различных надстроек — от самосвалов и бортовых платформ до бетоносмесителей и гидравлических крюковых погрузчиков — обойдутся минимум в 6 460 000 «деревянных».