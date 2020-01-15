Почему ремкомплект для шины автомобиля лучше, чем «запаска»

Воспользоваться штатным «ремкомплектом для автошин» (фактически — это баллончик со сжатым воздухом и герметиком) проще простого — гораздо легче и быстрее, чем заменить проколотое колесо. Достаточно подсоединить шланг баллончика к «соску» сдувшейся покрышки и нажать на его клапан, открывающий подачу. Воздух с герметиком попадает в шину, надувая ее. После начала движения машины герметик растекается, «находит» прокол, заполняет его и затвердевает.
Да, при серьезных повреждениях колеса — вроде боковых порезов, например — ремкомплект не поможет. Но давайте будем реалистами и вспомним: когда вы в последний раз рвали резину, что называется, «в хлам», после чего требовалась исключительно его замена? И вообще: когда вы в последний раз обнаруживали дырку в ней?
Подавляющее большинство водителей, особенно в городах, годами ездят на машине без единого прокола, возя «запаску» как балласт. Да и в случае, когда покрышка начала спускать из-за гвоздика или самореза, воткнувшегося в протектор, горожанин, скорее всего, просто подъедет к ближайшему пункту шиномонтажа и не будет морочить себе голову с заменой колеса.
Пожалуй, только в дальней дороге, где расстояния между шиномонтажными мастерскими исчисляются многими десятками километров, помимо компактного ремнабора имеет смысл обзавестись запаской.
Городскому же в водителю она в современных условиях уже практически и не нужна. Тем более, что использование запасного колеса или, тем более, «докатки» — в ряде ситуаций становится прямым нарушением ПДД.
Ведь большинство водителей покупает новую резину, а также меняет зимнюю на летнюю — по 4 колеса. А в качестве «запаски» в багажнике валяется все та же покрышка, которую положили туда на заводе. И когда приходится ею воспользоваться при проколе на трассе, то получается, что авто едет только на трех одинаковых шинах. А четвертая — «запаска-докатка» — имеет иной типоразмер и рисунок протектора. Это прямо запрещено пунктом 5.5 «Перечня неисправностей и условий, при которых запрещается эксплуатация транспортных средств» и, согласно статье 12.5 КоАП, карается штрафом в 500 рублей.
Да, в ПДД есть и другой пункт — 2.3.1. Согласно его букве «при возникновении в пути прочих неисправностей… водитель… может следовать к месту стоянки или ремонта с соблюдением необходимых мер предосторожности». Но кому охота дискутировать о тонкостях толкования Правил с инспектором ДПС?
Гораздо проще воспользоваться штатным ремнабором для шин или, если вы не доверяете его возможностям и опасаетесь угробить из-за прокола не только резину, но колесный диск, вызвать эвакуатор, который за 10 минут домчит ваше авто до шиномонтажной мастерской…