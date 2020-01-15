Почему ремкомплект для шины автомобиля лучше, чем «запаска»

Воспользоваться штатным «ремкомплектом для автошин» (фактически — это баллончик со сжатым воздухом и герметиком) проще простого — гораздо легче и быстрее, чем заменить проколотое колесо. Достаточно подсоединить шланг баллончика к «соску» сдувшейся покрышки и нажать на его клапан, открывающий подачу. Воздух с герметиком попадает в шину, надувая ее. После начала движения машины герметик растекается, «находит» прокол, заполняет его и затвердевает.

Да, при серьезных повреждениях колеса — вроде боковых порезов, например — ремкомплект не поможет. Но давайте будем реалистами и вспомним: когда вы в последний раз рвали резину, что называется, «в хлам», после чего требовалась исключительно его замена? И вообще: когда вы в последний раз обнаруживали дырку в ней?

Подавляющее большинство водителей, особенно в городах, годами ездят на машине без единого прокола, возя «запаску» как балласт. Да и в случае, когда покрышка начала спускать из-за гвоздика или самореза, воткнувшегося в протектор, горожанин, скорее всего, просто подъедет к ближайшему пункту шиномонтажа и не будет морочить себе голову с заменой колеса.

Пожалуй, только в дальней дороге, где расстояния между шиномонтажными мастерскими исчисляются многими десятками километров, помимо компактного ремнабора имеет смысл обзавестись запаской.