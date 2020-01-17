Обновленный Mitsubishi Pajero Sport получил готов к продаже в России

С рестайлингом у машины изменили дизайн передней части, а капот и крылья выполнили в стилистике пикапа L200.

В задней части изменили размер фирменных фонарей каплевидной формы, по которым «Паджерик» можно отличить хоть днем, хоть ночью, а на пятой двери появился рельефный спойлер.

В салоне изменили дизайн передней панели, появилась новая «приборка» и восьмидюймовый экран мультимедиа-системы.

Судя по российскому ОТТС, который выдан на период с 10 января 2020 по 29 декабря 2021 года, внедорожник для нашей страны сертифицирован лишь с одним бензиновым мотором. Это прежний 3-литровый агрегат, мощностью 209 л. с., работающий с 8-ступенчатым «автоматом». Интересно и то, что машину станут завозить к нам из Таиланда.

Скорее всего, более востребованную и доступную модификацию с дизельным мотором только готовят. И вот ее как раз будут собирать у нас в Калуге, потому «российский» Pajero Sport может получить отдельный ОТТС.