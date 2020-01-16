Японцы подготовили Toyota Fortuner к обновлению

Нынешний Fortuner выпускают с 2015 года, а значит время планового рестайлинга уже пришло. Японцы начали тесты обновленного внедорожника в одной из азиатских стран, где он и попал в объектив шпионских фотокамера.

За слоем камуфляжа просматривается иные передний бампер и решетка радиатора, а в задней части машины видны обновленные фонари. Фото салона нет, однако предположим, что на передней панели может появиться большой экран мультимедиа, а в перечне комплектаций -новые электронные помощники.

Силовые агрегаты должны остаться неизменными. Если, конечно, японцы не разродятся на сюрпризы. Напомним, что у «Форчунера» два мотора — бензиновый, объемом 2,7 л (166 л. с.) и 2,8-литровый «дизель» (177 л. с.) Первый работает с пятиступенчатой «механикой» или шестиступенчатым «автоматом», второму полагается лишь АКП.