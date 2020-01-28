Трехосный русский вездеход получил новый прочный кузов

Напомним, что изначально «Трэкол-39294» выпускали с кузовом из стеклопластика. Он неплохо держал тепло, в чем корреспондент портала «АвтоВзгляд» убедился на собственном опыте, но вскоре появилась потребность сделать снегоболотоход с кузовом из дюралюминия. И вот компания подготовила такую машину и дала старт продажам.

Каркас «Веги» обшили дюралюминиевыми листами, а затем утеплили армированным пенополистиролом толщиной 50 мм. Разработчики заложили в конструкцию улучшенные параметры обзорности, а так же расширили рабочее пространство для водителя и переднего пассажира. Кроме этого, увеличили дверные проемы для удобства посадки и высадки. В пассажирском отсеке, как прежде, могут разместиться шесть человек.

В сравнении с «пластиковой» версией, вездеход потяжелел всего на 100 кг: собственная масса машины составляет 2900 кг. Показатели грузоподъемности не изменились. «Вега» может взять на борт 700 кг груза. Цена вездехода стартует от 3 700 000 рублей.