Названы сроки начала продаж Skoda Karoq в России

Итак, старт продаж потенциального бестселлера назначен на 14 февраля. Как уже было сказано, сначала российским покупателям предложат автомобили с мотором 1,4TSI, который работает в паре с восьмиступенчатым «автоматом». Привод у таких версий будет только передний.

Цена не изменилась и составляет 1 515 000 рублей. Комплектация Ambition (это «среднее» оснащение, а не базовое) включает двухзонный климат-контроль, подогрев передних сидений, медиасистему с 6,5-дюймовым экраном, датчики света и дождя, задний парктроник, а так же 16-дюймовые легкосплавные колеса.

Версии с атмосферным мотором объемом 1.6 л (110 л. с.) приедут к дилерам не раньше апреля. Такой Karoq можно будет купить и в базовом оснащении Active. Однако, бюджетные варианты модели появятся у нас не раньше июня. Предположим, что они не будут пользоваться ажиотажным спросом. Нам подавай версии побогаче.

Желающим приобрести кроссовер со всеми ведущими придется ждать октября. Таким версиям положен наддувный мотор 1,4TSI (150 л. с.) и шестиступенчатый «робот» с двойным сцеплением. Стоить такая версия будет от 1 600 000 рублей.