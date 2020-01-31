Mercedes-Benz расстается с пикапом X-класса

Как сообщила порталу «АвтоВзгляд» Марина Илларионова, руководитель по корпоративным коммуникациям российского представительства Mercedes-Benz, сборку пикапа прекратят до мая этого года.

Изначально, немцы планировали, что пикап, созданный на базе Nissan Navara, хорошо «зайдет» на рынок Латинской Америки. Однако там он столкнулся с более дешевыми конкурентами, такими как Renault Alaskan. Да и в Европе он оказался дорог. Скажем, в Германии «прайс» на X-класс начинается от 48 790 евро. Это почти на 4 000 евро дороже, чем Alaskan.

Соответственно, продажи рекордов не били. В 2018 году удалось реализовать 16 700 автомобилей, а в 2019-ом — 15 300 штук.

Напомним, что в России пикап премиального бренда еще можно купить. Базовая цена — 3 222 000 рублей.