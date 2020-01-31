3 совершенно новых способа обмана клиентов в автосервисах

Мастера-мошенники зарабатывают, как на самых элементарных операциях, так и на работах посложнее. Причем пытаются облапошить даже владельцев машин, на которых действует гарантия. Вот как это происходит.

Замена моторного масла без масла

На многих дилерских станциях моторное масло меняют аппаратно. То есть смазку через прикрепленную к блоку цилиндров трубку (там находится масляный щуп), откачивают специальной установкой с помощью вакуума. Суть жульничества в том, что отработанного масла откачивают совсем немного. А потом новую смазку доливают до нужного уровня. С клиента требуют оплатить работы в полном объеме, а сервис получает экономию недешевого расходника. Со временем, такая «бодяга» может прикончить силовой агрегат, так как масло теряет свои свойства.

Заработать и на производителе, и на автовладельце

Способ не новый, но он как вирус постоянно мутирует. Сначала давайте вспомним автомобили Opel, на чьих моторах был установлен клапан EGR (рециркуляции отработавших газов). Когда из-за качества отечественного бензина узел засорялся, официалы меняли его по гарантии. Ну а когда она заканчивалась, снова меняли клапан на новый, и уже просили деньги с клиента. Кстати, около 5000 рублей. Ведь бензин лучше не становился, а значит новый клапан неизбежно забивался сажей, и залипал. В результате автомобиль мог внезапно заглохнуть на светофоре.