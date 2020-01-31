3 совершенно новых способа обмана клиентов в автосервисах

Мастера-мошенники зарабатывают, как на самых элементарных операциях, так и на работах посложнее. Причем пытаются облапошить даже владельцев машин, на которых действует гарантия. Вот как это происходит.
Замена моторного масла без масла
На многих дилерских станциях моторное масло меняют аппаратно. То есть смазку через прикрепленную к блоку цилиндров трубку (там находится масляный щуп), откачивают специальной установкой с помощью вакуума. Суть жульничества в том, что отработанного масла откачивают совсем немного. А потом новую смазку доливают до нужного уровня. С клиента требуют оплатить работы в полном объеме, а сервис получает экономию недешевого расходника. Со временем, такая «бодяга» может прикончить силовой агрегат, так как масло теряет свои свойства.
Заработать и на производителе, и на автовладельце
Способ не новый, но он как вирус постоянно мутирует. Сначала давайте вспомним автомобили Opel, на чьих моторах был установлен клапан EGR (рециркуляции отработавших газов). Когда из-за качества отечественного бензина узел засорялся, официалы меняли его по гарантии. Ну а когда она заканчивалась, снова меняли клапан на новый, и уже просили деньги с клиента. Кстати, около 5000 рублей. Ведь бензин лучше не становился, а значит новый клапан неизбежно забивался сажей, и залипал. В результате автомобиль мог внезапно заглохнуть на светофоре.
Сейчас ситуация может быть еще хуже. Скажем, забарахлил копеечный датчик, и температура охлаждающей жидкости поползла вверх. Двигатель начал греться. Нечистые на руку мастера, работающие у официального дилера, могут этот датчик и «не заметить» при диагностике, а начать менять охлаждающую жидкость, элементы системы охлаждения, даже радиатор.
Сначала для клиента это будет означать лишь потерю времени. Машина ведь гарантийная. Потому все работы дилер проводит за счет производителя. А вот когда гарантия кончится, и проблема не исчезнет, на дорогой ремонт может «попасть» сам владелец.
Замена свечей зажигания с последующим ремонтом
Еще один эффективный и простой способ развести на деньги непутевого клиента. При замене свечей зажигания, мастер обычным медицинским шприцем заливает немного отработанного масла в свечные колодцы. А потом клиента убеждают, что нарушено уплотнение клапанной крышки. Когда клиент раскошелится на замену прокладки клапанной крышки, мастер просто продует масло которое залил, почистит свечные колодцы и отчитается о проделанной работе.
Что же делать, если вы попались на мошенников? Способ один. Проводить независимую экспертизу и подавать на сервисменов или дилера в суд.