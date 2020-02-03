Кто помешал появлению на рынке новых моделей MINI

Тот модельный ряд MINI, который есть сейчас, в ближайшее время обновлен не будет. Об этом в интервью Reuters заявил представитель BMW Максимильян Шеберл. Он сослался на слишком большие затраты при разработке новых моделей. Ведь культовые британские автомобили производят не только в Великобритании, но и в Нидерландах.

И следовательно, смена поколений потребовала бы инвестиций в обе сборочные площадки. BMW Group, которая в настоящее время всеми силами пытается сократить расходы, на такие затраты идти не готова. Тем более, что Британия вышла из Евросоюза, а экономические последствия этого шага пока предсказать трудно.

Добавим также, что компактные британские хетчбеки постепенно остаются в тени кроссоверов, доля которых растет. По этой причине, скажем, Opel уже отказался от субкомпактных хетчей Karl и Adam. MINI пока держится, но готовится к новой «напасти» — ужесточению экологических норм.

В Европе это уже заставило многих производителей раскошелиться и вложить крупные суммы в разработку электромобилей. Модели MINI не должны стать исключением.