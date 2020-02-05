Огромный внедорожник Cadillac Escalade представлен официально

На презентации основное внимание уделили новым технологиям, которые применили при создании Escalade. В салоне теперь красуется 38-дюймовый сенсорный экран, который американцы с гордостью назвали самым крупным экраном, что сейчас используется в мировой автоиндустрии.

Однако на деле, оказалось, что на передней панели разместили три отдельных экрана. Диагональ левого — 7,2 дюйма. На нем отображаются данные о поездке. 14,2-дюймовый монитор перед водителем служит панелью приборов, а на правый экран размером 16,9 дюйма вывели настройки мультимедиа-системы. Управление климатом поместили ниже, на отдельной сенсорной панели.

Еще одно достижение, из которого американцы делают кич — аудиосистема AKG, в состав которой входят целых 36 динамиков и 3 усилителя. Система способна регулировать громкость звучания отдельно для передних и задних пассажиров. Такую «музыку» предлагают в качестве опции. А в базовой версии «Эскалейду» положены 19 динамиков.

Стандартный силовой агрегат внедорожника — 6,2-литровый бензиновый V8, мощностью под 420 л. с. Впервые появился и дизельный мотор. Вот за это действительно спасибо! Речь идет о рядной «шестерке» Duramax, развивающая 280 л. с. Оба мотора работают вместе с 10-ступенчатым «автоматом».

Продажи нового Escalade начнутся в США летом этого года. На других рынках он появится позже. То, что машину привезут в Россию, мы не сомневаемся. Рискнем предположить, что это произойдет в 2021 году.