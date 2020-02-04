Самые «крутые» российские вездеходы дешевле 500 000 рублей

Эти машины не отличаются супер экстремальной проходимостью. Но они доступны, просты по конструкции, и могут выполнять широкий спектр задач. Такие вездеходы подойдут, как любителям рыбалки, так и охотхозяйствам. Вот несколько моделей, которые на наш «АвтоВзгляд», достойны внимания.

«Егоза Охотник 1»

Так нарекли свой мини-вездеход создатели — разработчики компании «Урал-Платформа». Их машина получилась сверхкомпактной. Длина — 2500 мм, а ширина 2000 мм. Весит двухместная «Егоза» всего 300 кг, то есть по слабонесущим грунтам она должна передвигаться очень бодро.

Производитель обещает, что может подготовить вездеход под нужды каждого клиента. Это означает, что на «Охотник» могут установить моторы разной мощности, силовые бампера, сиденья, которые будут удобнее штатных.

В базовой версии на «Охотник» ставят 13-сильный бензиновый мотор, который спарен с механической коробкой передач. Цена такой машины — всего 250 000 рублей.