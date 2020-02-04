Самые «крутые» российские вездеходы дешевле 500 000 рублей

Эти машины не отличаются супер экстремальной проходимостью. Но они доступны, просты по конструкции, и могут выполнять широкий спектр задач. Такие вездеходы подойдут, как любителям рыбалки, так и охотхозяйствам. Вот несколько моделей, которые на наш «АвтоВзгляд», достойны внимания.
«Егоза Охотник 1»
Так нарекли свой мини-вездеход создатели — разработчики компании «Урал-Платформа». Их машина получилась сверхкомпактной. Длина — 2500 мм, а ширина 2000 мм. Весит двухместная «Егоза» всего 300 кг, то есть по слабонесущим грунтам она должна передвигаться очень бодро.
Производитель обещает, что может подготовить вездеход под нужды каждого клиента. Это означает, что на «Охотник» могут установить моторы разной мощности, силовые бампера, сиденья, которые будут удобнее штатных.
В базовой версии на «Охотник» ставят 13-сильный бензиновый мотор, который спарен с механической коробкой передач. Цена такой машины — всего 250 000 рублей.
КПД-1
Это детище компании Paxus Moto из Архангельска. Разработчики максимально упростили конструкцию. Ведущие мосты взяли от УАЗа, а двигатель установили китайский, производства Lifan. Это карбюраторный мотор мощностью 18,5 л. с. к которому приставлена вазовская механическая коробка передач. Важно, что в бак вездехода можно заливать 92-ой бензин, что хоть немного, но поможет сэкономить на топливе.
Габариты машины получились довольно большие. Длина равна 3300 мм, а ширина — 2100 мм. Зато в КПД-1 смогут сесть два человека, а за ними есть еще и грузовой отсек, который вмещает до 400 кг груза. Базовая цена КПД-1 начинается от 372 500 рублей.
«Пелец Мини 3»
Эта гусеничная машина привлекает интересным дизайном. А еще, судя по информации разработчиков, «Пелец» довольно серьезно модернизировали. Установили кресла водителя и пассажира с анатомическим профилем спинки. Плюс обтянули их водонепроницаемым материалом. Также доработали конструкцию подвески. У нее увеличили ходы, что позволило повысить плавность хода при движении по бездорожью. А еще инженеры увеличили опору гусениц для уверенного преодоления крутых подъемов и спусков.
«Пелец Мини 3» приводит в движение карбюраторный мотор, мощностью 30 л. с., который спарен с вариатором. Стоит такой вездеход498 000 рублей.