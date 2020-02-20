BMW 3-серии получил новый мотор

Под капотом «трешки» разместится дизель-электрическая гибридная установка, на базе шестицилиндрового наддувного агрегата объемом 3 литра. «Выдуваемая» мощность — 340 сил, а крутящий момент — 750 Нм. В помощь — спортивный выпуск от M Sport.

Первую сотню с места седан способен преодолеть за 4,6 секунды — не в последнюю очередь благодаря четкой работе скорострельного восьмидиапазонного «автомата».

А еще европейцам предложат универсал, который будет на 0,2 секунды медленнее, но зато просторнее. Нам же о баварском «вагоне» мечтать не приходится.