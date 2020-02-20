BMW 3-серии получил новый мотор

Фото: BMW
Баварцы расщедрились, и пополнили линейку 3-серии BMW новым дизельным двигателем. Речь о модификации M340d xDrive, которая предстанет на суд общественности в начале марта — премьера свежей версии пройдет на Женевском автосалоне.

Под капотом «трешки» разместится дизель-электрическая гибридная установка, на базе шестицилиндрового наддувного агрегата объемом 3 литра. «Выдуваемая» мощность — 340 сил, а крутящий момент — 750 Нм. В помощь — спортивный выпуск от M Sport.

Первую сотню с места седан способен преодолеть за 4,6 секунды — не в последнюю очередь благодаря четкой работе скорострельного восьмидиапазонного «автомата».

А еще европейцам предложат универсал, который будет на 0,2 секунды медленнее, но зато просторнее. Нам же о баварском «вагоне» мечтать не приходится.

новинки рынка, авторынок, ДВС, автозаводы, новая модель, седан, премиальный сегмент, премиум-сегмент, автосалоны, купить машину, дизельное топливо
20 февраля 2020
495