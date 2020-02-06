Коронавирус автопрома: будущее России — без машин и запчастей

Слава небу и Поднебесной, что коронавирус вроде бы не столь опасен для нашего брата, как для брата монголоидной расы. Но без последствий все же не обойтись. Пусть и не связанных со здоровьем и жизнью.

Проблема эпидемии оказалась настолько глобальной, что парализовала не только сообщения между странами, но и обострила отношения. Крупные компании теряют позиции и деньги. Мелкие же теряются и вовсе. Впрочем, судите сами.

Целая россыпь производственных площадок и предприятий разных отраслей попросту остановлены. Причем не только в Китае. И автостроители — не исключение. Так, места на трех заводах в рассаднике инфекции — городе Ухань покинули европейские служащие PSA Peugeot Citroёn.

А американская General Motors, обладающая 15 производствами в Китае, ограничила передвижения сотрудников компании между странами. Аналогичным образом поступили немцы из Volkswagen и итальянцы из FIAT.

Остановили конвейеры японцы из Nissan и Honda, львиную долю персонала из КНР эвакуировала французская Renault. «Заморозили» свои предприятия штатовские Ford и Tesla, а также целый ряд сопутствующих площадок, без которых последующее производство автомобилей попросту невозможно.

Ни для кого не секрет, что едва ли не все в мире сегодня делается в Китае. В том числе оборудование и всевозможные запчасти для транспортной техники. А из-за вспышки эпидемии не просто срываются поставки комплектующих — фактически срываются продажи. Рыночные игроки несут серьезные финансовые и репутационные издержки.