Skoda не намерена снижать мощность Octavia RS

Фото из открытых источников
В сети появился документ из которого следует, что бензиновые версии «заряженной» Skoda Octavia RS не будут уступать в мощности гибридным модификациям, дебют которых запланирован на мартовском автосалоне в Женеве.

Изначально предполагалось, что наиболее мощной модификацией «Октавии» станет плагин-гибрид Octavia RS iV мощностью 245 л. с. Однако в неофициальном twitter-аккаунте Skoda News появилось фото документа из которого следует, что отдача бензинового 2-литрового наддувного мотора будет точно такой же. Косвенно об этом можно было догадаться, изучив характеристики нового Volkswagen Golf GTI, который также готовится к дебюту в Швейцарии. 2-литровый двигатель «Гольфа» развивает те же 245 сил. Ну а дизельная Skoda Octavia RS делит 200-сильный мотор с Volkswagen Golf TDI.

Гибридные Octavia RS приедут к европейским дилерам марки в начале июня, а бензиновые модификации появятся к концу августа.

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20 февраля 2020
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