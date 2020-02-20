Skoda не намерена снижать мощность Octavia RS

Изначально предполагалось, что наиболее мощной модификацией «Октавии» станет плагин-гибрид Octavia RS iV мощностью 245 л. с. Однако в неофициальном twitter-аккаунте Skoda News появилось фото документа из которого следует, что отдача бензинового 2-литрового наддувного мотора будет точно такой же. Косвенно об этом можно было догадаться, изучив характеристики нового Volkswagen Golf GTI, который также готовится к дебюту в Швейцарии. 2-литровый двигатель «Гольфа» развивает те же 245 сил. Ну а дизельная Skoda Octavia RS делит 200-сильный мотор с Volkswagen Golf TDI.

Гибридные Octavia RS приедут к европейским дилерам марки в начале июня, а бензиновые модификации появятся к концу августа.