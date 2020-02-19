Коронавирус остановил европейский завод

Как передает издание Automotive News Europe, на конвейере закончились комплектующие для аудиосистемы. Это и вынудило менеджмент принять решение о временной остановке производства. Ожидается, что завод снова начнет работу в конце февраля.

Это первый случай, когда из-за китайского коронавируса останавливается европейское предприятие. И как бы это не стало первым звонком для остальных. Ведь перебои с поставками комплектующих испытывают многие производители. Портал «АвтоВзгляд» уже сообщал, что Hyundai ранее заявляла о приостановке работы семи предприятий в Южной Корее, как раз из-за коронавируса.

Масштаб проблемы можно будет понять после следующих четыре-пяти недель. Ведь провинция Хубэй, где находится эпицентр эпидемии, город Ухань, является крупным промышленным хабом. Тут производят множество комплектующих, для автомобилей практически всех мировых брендов.