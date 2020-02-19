Коронавирус остановил европейский завод

На заводе FIAT закончились запчасти, которые поставляют на конвейер из Китая. Речь идет о заводе компании Fiat Chrysler Automobiles, что находится в сербском городе Крагуевац. Там производят пятиместный субкомпактвэн FIAT 500L, который в Россию не поставляют.

Как передает издание Automotive News Europe, на конвейере закончились комплектующие для аудиосистемы. Это и вынудило менеджмент принять решение о временной остановке производства. Ожидается, что завод снова начнет работу в конце февраля.

Это первый случай, когда из-за китайского коронавируса останавливается европейское предприятие. И как бы это не стало первым звонком для остальных. Ведь перебои с поставками комплектующих испытывают многие производители. Портал «АвтоВзгляд» уже сообщал, что Hyundai ранее заявляла о приостановке работы семи предприятий в Южной Корее, как раз из-за коронавируса.

Масштаб проблемы можно будет понять после следующих четыре-пяти недель. Ведь провинция Хубэй, где находится эпицентр эпидемии, город Ухань, является крупным промышленным хабом. Тут производят множество комплектующих, для автомобилей практически всех мировых брендов.

автопродажи, дилеры, производители, кризис, производство, автозаводы, купить машину, универсал
19 февраля 2020
1