Maserati готовит новую модель

Пока в сети есть лишь несколько фото спорткара, который будет называться MC20. Среднемоторному купе пророчат более компактный силовой агрегат, так как мощные V12 сейчас не в моде, да и в европейские эконормы вписать такие кубатурные моторы все труднее. Ожидается, что машина получит V-образную «шестерку», которая разработана исключительно силами инженеров Maserati. Напомним, раньше им нередко помогали коллеги из Ferrari.

Какими-либо подробностями относительно мощности силового агрегата и оснащения спорткара итальянцы не делятся. Известно только, что машину намерены показать в мае. Но, опять же, неясно будет ли это концепт или уже серийный образец.