Свежие подробности о новой Mazda6 и сроках ее выхода на рынок

На данный момент известно, что новое поколение «шестерки» сделают по классической схеме, то есть двигатель расположат продольно, а привод у седана будет задним.

Естественно, инженеры заложат в платформу и возможность установки гибридного привода, а так же чисто электрических силовых установок с тяговыми батареями различной емкости.

Вероятно, седан нового поколения станет чуть крупнее нынешней «шестерки», получит новые электронные помощники, а в салоне появится экран мультимедиа, диагональю не меньше 10 дюймов.

По предварительным данным, флагманский седан японского бренда выйдет в свет не раньше 2020 года.