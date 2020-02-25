Свежие подробности о новой Mazda6 и сроках ее выхода на рынок

Фото: Mazda
Модель получит новую модульную платформу, которую Mazda разрабатывает вместе с Toyota. Ожидается, что «тележка» ляжет в основу и других новинок. В частности, флагманского кроссовера Mazda CX-9.

На данный момент известно, что новое поколение «шестерки» сделают по классической схеме, то есть двигатель расположат продольно, а привод у седана будет задним.

Естественно, инженеры заложат в платформу и возможность установки гибридного привода, а так же чисто электрических силовых установок с тяговыми батареями различной емкости.

Вероятно, седан нового поколения станет чуть крупнее нынешней «шестерки», получит новые электронные помощники, а в салоне появится экран мультимедиа, диагональю не меньше 10 дюймов.

По предварительным данным, флагманский седан японского бренда выйдет в свет не раньше 2020 года.

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25 февраля 2020
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