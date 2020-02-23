Три крутых российских вездехода по цене от 1 500 000 рублей

Такие вездеходы имеют схожую с «Шерпом» концепцию, но свои технические особенности. Может быть, у них и не такая суперэкстремальная проходимость, но задачи по доставке людей и грузов из пункта А в пункт Б эти экземпляры без труда выполняют.

Лесник-М

Вездеход из Вологды по конструкции довольно прост: передней подвески нет, мост жестко приварен к кузову. А вот сзади стоят листовые рессоры. Сам кузов представляет из себя раму из стальных труб, на которую крепят листы из алюминия.

Силовой агрегат расположен в жилом модуле, что в случае необходимости позволяет обслуживать его в тепле. Сам мотор — хорошо знакомый вазовский агрегат объемом 1,6 литра и мощностью 82 л. с. в пару к которому приставлена пятиступенчатая «механика». Базовая цена «Лесника» начинается от 1 450 000 рублей.