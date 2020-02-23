Три крутых российских вездехода по цене от 1 500 000 рублей

Такие вездеходы имеют схожую с «Шерпом» концепцию, но свои технические особенности. Может быть, у них и не такая суперэкстремальная проходимость, но задачи по доставке людей и грузов из пункта А в пункт Б эти экземпляры без труда выполняют.
Лесник-М
Вездеход из Вологды по конструкции довольно прост: передней подвески нет, мост жестко приварен к кузову. А вот сзади стоят листовые рессоры. Сам кузов представляет из себя раму из стальных труб, на которую крепят листы из алюминия.
Силовой агрегат расположен в жилом модуле, что в случае необходимости позволяет обслуживать его в тепле. Сам мотор — хорошо знакомый вазовский агрегат объемом 1,6 литра и мощностью 82 л. с. в пару к которому приставлена пятиступенчатая «механика». Базовая цена «Лесника» начинается от 1 450 000 рублей.
Viking 29031
Особенность «Викинга» в том, что это единственный в мире вездеход-амфибия, прошедший сертификацию на соответствие требованиям ЕЭК ООН. У него независимая подвеска передних и задних колес. Есть пневмобаллоны, с помощью которых можно изменять дорожный просвет с 300 до 600 мм. Установлена и система подкачки шин, управление которой выведено на рабочее место водителя. Таким образом, рулевой может «играть» давлением и не выходить лишний раз из кабины, чтобы стравить или, наоборот, подкачать колеса.
Под капотом стоит 2-литровый дизельный мотор мощностью 163 л. с., работающий в паре с механической коробкой передач. Цена вездехода начинается от 3 300 000 рублей.
Шатун NEO
Пожалуй, это самый сильный конкурент легендарного «Шерпа», который собирают во Владимире. Его главное отличие — механизм перелома рамы. Такое решение улучшает маневренность и проходимость машины. «Шатун NEO» приводит в движение дизельный двигатель Kubota мощностью 44 л. с. Такой же мотор стоит и у «Шерпа». Цена модели — от 3 900 000 рублей.